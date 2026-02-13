ΕΕ και Αυστραλία σημειώσουν πρόοδο στην επίλυση εμπορικών διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αυστραλία, των οποίων τα σχέδια για μια εκτεταμένη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου έχουν τεθεί σε αναστολή από το 2023 λόγω διαφορών σε ορισμένους τομείς, όπως η γεωργία, σημείωσαν πρόοδο στην επίλυση των σημείων διαφωνίας, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή.

«Επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στη μείωση των διαφορών σε έναν μικρό αριθμό εκκρεμών θεμάτων. Οι επικεφαλής θα υποβάλουν τώρα έκθεση στους ηγέτες τους», ανέφεραν σε κοινή δήλωση ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, και ο Αυστραλός Επίτροπος Εμπορίου Ντον Φάρελ.

Μια προηγούμενη προσπάθεια για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας απέτυχε το 2023, καθώς η Αυστραλία επιθυμούσε μεγαλύτερη πρόσβαση για τις εξαγωγές αρνιού και βοείου κρέατος στην Ευρώπη, ενώ η ΕΕ επιθυμούσε μεγαλύτερη πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά της Αυστραλίας και χαμηλότερους δασμούς στα βιομηχανικά προϊόντα.

Η ΕΕ επιθυμεί να ανταγωνιστεί πιο έντονα τις ΗΠΑ και την Κίνα και τον περασμένο μήνα συνήψε εμπορική συμφωνία με την Ινδία.