ΕΕ - Κάγια Κάλας: Θετική εξέλιξη η πτώση του Άσαντ

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας χαιρέτισε σήμερα, χαρακτηρίζοντάς την «θετική» εξέλιξη, την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, σημειώνοντας ότι καταδεικνύει την αδυναμία των Ρώσων και Ιρανών υποστηρικτών του.

«Το τέλος της δικτατορίας του Άσαντ είναι μια θετική εξέλιξη, που αναμενόταν εδώ και καιρό. Δείχνει επίσης την αδυναμία των υποστηρικτών του Άσαντ, της Ρωσίας και του Ιράν», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Κάγια Κάλας.

Προτεραιότητα της ΕΕ θα είναι «να διασφαλίσει την ασφάλεια» στην περιοχή, πρόσθεσε. Για το σκοπό αυτό θα συνεργαστεί «με όλους τους εταίρους της» στη Συρία και, γενικότερα, στην περιοχή.

«Η διαδικασία ανοικοδόμησης της Συρίας θα είναι μακρά και περίπλοκη και όλες οι πλευρές θα πρέπει να είναι έτοιμες να εμπλακούν εποικοδομητικά», υπογράμμισε.

The end of Assad’s dictatorship is a positive and long-awaited development. It also shows the weakness of Assad’s backers, Russia and Iran.



Our priority is to ensure security in the region. I will work with all the constructive partners, in Syria and in the region.