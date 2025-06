ΕΕ για Πολωνία: Προσβλέπουμε σε καλή συνεργασία και συνέχεια των μεταρρυθμίσεων

«Καλωσορίζουμε κάθε δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο», «και όπως πάντα, θα επιδιώξουμε καλή συνεργασία, στηριζόμενοι στην πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με την Πολωνία», δήλωσε η Πάολα Πινό, εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν σχετικά με το αποτέλεσμα των πολωνικών εκλογών.

Η κ. Πινό, αναφέρθηκε στο συγχαρητήριο μήνυμα της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας πως παράλληλα πως «η καλή συνεργασία» είναι αυτό που «προσβλέπουν όλοι από το νέο πρόεδρο».

Congratulations to @NawrockiKn.



I’m confident that the EU will continue its very good cooperation with Poland.



We are all stronger together in our community of peace, democracy, and values.



So let us work to ensure the security and prosperity of our common home.