ΕΕ: Εγκρίθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας - Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού LNG

Οι χώρες της Ε.Ε. ενέκριναν το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, το οποίο περιλαμβάνει την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ανακοίνωσε την Τετάρτη η δανική εκ περιτροπής προεδρία της Ε.Ε.

«Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε ότι μόλις λάβαμε την ειδοποίηση από το υπόλοιπο κράτος μέλος ότι είναι πλέον σε θέση να άρει την επιφύλαξή του για το 19ο πακέτο κυρώσεων.» , ανέφερε η ανακοίνωση της Δανίας που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Σλοβακία ήταν η τελευταία που δεν είχε συμφωνήσει, αφού οι χώρες της ΕΕ είχαν συμφωνήσει στο τελικό κείμενο την περασμένη εβδομάδα. Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Φίτσο, ζήτησε διαβεβαιώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις υψηλές τιμές ενέργειας και την ευθυγράμμιση των κλιματικών στόχων με τις ανάγκες της αυτοκινητοβιομηχανίας και της βαριάς βιομηχανίας.

«Κατά συνέπεια, έχει ξεκινήσει γραπτή διαδικασία για την έγκριση από το Συμβούλιο. Εάν δεν ληφθούν αντιρρήσεις, το πακέτο θα εγκριθεί αύριο έως τις 8 π.μ.», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η απαγόρευση του LNG θα τεθεί σε ισχύ σε δύο φάσεις: οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις θα λήξουν μετά από έξι μήνες, ενώ οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η πλήρης απαγόρευση έρχεται ένα χρόνο νωρίτερα από τον οδικό χάρτη της Επιτροπής για τον τερματισμό της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Το νέο πακέτο περιλαμβάνει επίσης νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για Ρώσους διπλωμάτες και προσθέτει 117 πλοία στον σκιώδη στόλο της Μόσχας, κυρίως δεξαμενόπλοια - που χρησιμοποιεί για να παρακάμψει τις κυρώσεις της Δύσης - ανεβάζοντας το σύνολο σε 558.