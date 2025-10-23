EE: Εγκρίθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας - Stop στις εισαγωγές ρωσικού LNG

Οι χώρες της ΕΕ υιοθέτησαν σήμερα το 19ο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας λόγω του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας, το οποίο περιλαμβάνει τη σταδιακή απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού LNG.

Οι 27 χώρες της ΕΕ ενέκριναν σήμερα το πακέτο αυτό, αφού η Σλοβακία υποχώρησε και δέχθηκε να το στηρίξει.

Η Σλοβακία ήταν η τελευταία που δεν είχε συμφωνήσει, αφού οι χώρες της ΕΕ είχαν συμφωνήσει στο τελικό κείμενο την περασμένη εβδομάδα. Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Φίτσο, ζήτησε διαβεβαιώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις υψηλές τιμές ενέργειας και την ευθυγράμμιση των κλιματικών στόχων με τις ανάγκες της αυτοκινητοβιομηχανίας και της βαριάς βιομηχανίας.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό πακέτο που στοχεύει στις κύριες ρωσικές ροές εσόδων μέσω νέων ενεργειακών, χρηματοοικονομικών και εμπορικών μέτρων», δήλωσε η δανική εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Η απαγόρευση του LNG θα εφαρμοστεί σε δύο στάδια: οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις θα λήξουν σε έξι μήνες, ενώ οι μακροπρόθεσμες από την 1η Ιανουαρίου 2027. Η πλήρης απαγόρευση έρχεται έναν χρόνο νωρίτερα από τον οδικό χάρτη της Επιτροπής για τον τερματισμό της εξάρτησης της Ένωσης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Τα μέτρα του πακέτου περιλαμβάνουν επίσης νέο μηχανισμό για τον περιορισμό των μετακινήσεων των Ρώσων διπλωματών εντός της ΕΕ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

«Στοχεύει ρωσικές τράπεζες, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, καθώς και οντότητες στην Ινδία και την Κίνα», δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

«Η ΕΕ περιορίζει τις κινήσεις των Ρώσων διπλωματών για να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης. Γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο για τον Πούτιν να χρηματοδοτήσει αυτόν τον πόλεμο».

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, δήλωσε ότι η απαγόρευση των εισαγωγών ΥΦΑ αποτελεί σημαντικό βήμα προς την πλήρη σταδιακή απεξάρτηση της ΕΕ από τη ρωσική ενέργεια.

Το νέο πακέτο περιλαμβάνει επίσης νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για Ρώσους διπλωμάτες και προσθέτει 117 πλοία στον σκιώδη στόλο της Μόσχας, κυρίως δεξαμενόπλοια - που χρησιμοποιεί για να παρακάμψει τις κυρώσεις της Δύσης - ανεβάζοντας το σύνολο σε 558.