ΕΕ: Εγκρίθηκε το 12ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το 12ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ανέφερε η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα.

To πακέτο επικεντρώνεται στην επιβολή πρόσθετων απαγορεύσεων εισαγωγών και εξαγωγών στη Ρωσία, στην καταπολέμηση της καταστρατήγησης των κυρώσεων και στο κλείσιμο των παραθύρων, όπως τονίζεται.

Μεταξύ άλλων, το 12ο πακέτο μέτρων επιβάλλει την απαγόρευση της άμεσης και έμμεσης εισαγωγής, αγοράς ή μεταφοράς διαμαντιών από τη Ρωσία και εισάγει νέα απαγόρευση εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG), η οποία θα επηρεάσει τις ετήσιες εισαγωγές αξίας 1 δισ. ευρώ, πρόσθεσε η ΕΕ στην ανακοίνωση.

Το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει140 επιπλέον φυσικά και νομικά πρόσωπα ως υποκείμενα σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων του ρωσικού στρατού και της αμυντικής βιομηχανίας, ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών και περιλαμβάνει παράγοντες από τον τομέα της πληροφορικής.

«Χαιρετίζω την πολιτική συμφωνία για το 12ο πακέτο κυρώσεων.

Συγχαρητήρια στην EΕ! Συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, ανεξαρτήτως δυσκολιών.

Πιέζουμε σκληρά την καταστρατήγηση και επιβάλλουμε κυρώσεις σε περισσότερα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των διαμαντιών», ανέφερε σε ανάρτησή της η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

