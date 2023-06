ΕΕ: Εγκρίθηκε το 11ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και η σουηδική προεδρία ανακοίνωσαν το νέο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας «με αυστηρότερους εξαγωγικούς περιορισμούς».

«Χαιρετίζω την πολιτική συμφωνία για την 11η δέσμη κυρώσεων. Θα επιφέρει περαιτέρω πλήγμα στην πολεμική μηχανή του Πούτιν με αυστηρότερους εξαγωγικούς περιορισμούς, στοχεύοντας σε οντότητες που υποστηρίζουν το Κρεμλίνο.

Το εργαλείο μας κατά της καταστρατήγησης θα αποτρέψει τη Ρωσία από το να βάλει στα χέρια της προϊόντα που υπόκεινται σε κυρώσεις», ανέφερε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν.

I welcome the political agreement on our 11th sanctions package.



It will deal a further blow to Putin’s war machine with tightened export restrictions, targeting entities supporting the Kremlin.



Our anti-circumvention tool will prevent Russia from getting its hands on…