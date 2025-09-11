ΕΕ: Το ανώτατο δικαστήριο καταδίκασε την επέκταση του πυρηνικού σταθμού της Ουγγαρίας

Το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έπρεπε να είχε εγκρίνει την κρατική ενίσχυση της Ουγγαρίας για την επέκταση του πυρηνικού σταθμού από ρωσική εταιρεία, κρίνοντας ότι η Επιτροπή δεν είχε ελέγξει εάν η σύμβαση ήταν σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ.

Η Ουγγαρία ανέθεσε τη σύμβαση κατασκευής με άμεση ανάθεση στη ρωσική εταιρεία Nizhny Novgorod Engineering στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουγγαρίας για την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

Η Ρωσία, με τη σειρά της, χορήγησε στην Ουγγαρία κρατικό δάνειο για τη χρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους της ανάπτυξης των νέων αντιδραστήρων, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο το 2017.

Η γειτονική Αυστρία υπέβαλε καταγγελία σχετικά με την κρατική ενίσχυση που περιελάμβανε η συμφωνία στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ το 2018, αλλά έχασε την υπόθεση.

Στη συνέχεια, άσκησε έφεση στο Δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο δήλωσε την Πέμπτη ότι η Αυστρία είχε δίκιο όταν υποστήριξε ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε εξετάσει εάν η άμεση ανάθεση της σύμβασης κατασκευής στη ρωσική εταιρεία ήταν συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.