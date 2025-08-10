Εδιμβούργο: Μεγάλη φωτιά στο «κάθισμα του Αρθούρου»

Mεγάλη φωτιά ξέσπασε την Κυριακή στο Εδιμβούργο, στο «κάθισμα του Αρθούρου», με φλόγες και καπνούς ορατούς από διάφορα σημεία της πόλης. Το απόγευμα, η Σκωτσέζικη Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι συνεργεία βρίσκονται στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το κάθισμα του Αρθούρου βρίσκεται στο πάρκο Holyrood, σε μικρή απόσταση από την ιστορική Παλιά Πόλη στο Εδιμβούργο, και η ανάβαση στον λόφο για τη θέα της πόλης αποτελεί δημοφιλή δραστηριότητα τόσο για τουρίστες όσο και για ντόπιους. Σύμφωνα με αναφορές, άνθρωποι φαίνονταν να τρέχουν για να σωθούν καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν.

Η Αστυνομία της Σκωτίας συνέστησε σε οδηγούς και πεζούς να αποφεύγουν την περιοχή. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει προς το παρόν άγνωστη.