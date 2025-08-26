Δυτική Όχθη: Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά ανταλλακτηρίου νομισμάτων στη Ραμάλα

Ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε σήμερα επιχείρηση στο κέντρο της πόλης της Ραμάλας, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στοχεύοντας συγκεκριμένα ένα ανταλλακτήριο νομισμάτων, που χρησιμοποιείτο από τους τρομοκράτες της Χαμάς.

«Οι δυνάμεις διεξήγαγαν στοχευμένη επιδρομή εναντίον μιας επιχείρησης ανταλλακτηρίου νομισμάτων που μετέφερε πόρους οι οποίοι προορίζονταν για τους τρομοκράτες της Χαμάς ώστε να χρηματοδοτεί τρομοκρατικές δραστηριότητες κατά του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο στρατός διευκρίνισε ότι κατάσχεσε «εκατοντάδες χιλιάδες σεκέλ» που «προορίζονταν για τρομοκρατία» και συνέλαβε πέντε άτομα.

Ισραηλινοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν στο κέντρο της πόλης της Ραμάλας, κυρίως γύρω από την πλατεία αλ Μανάρα, κοντά στην αγορά, και ορισμένοι στρατιώτες εθεάθησαν να έχουν λάβει θέση στις ταράτσες κτιρίων στις ίδιες συνοικίες, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τουλάχιστον 36 Ισραηλινοί, μεταξύ των οποίων άμαχοι και στρατιώτες, σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία.