Δύο σιδηροδρομικά ατυχήματα μετά την τραγωδία στην Ισπανία - Τουλάχιστον 15 τραυματίες

Ένα τρένο του προαστικού εκτροχιάστηκε την Τρίτη στην Ισπανία, μετά την πτώση ενός τοίχου συγκράτησης πάνω στις γραμμές κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 15 άτομα, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές έκτακτης ανάγκης. Όπως αναφέρει η El Pais, προς το παρόν δεν υπάρχουν θύματα και τουλάχιστον τρεις σύμβουλοι της κυβέρνησης κατευθύνονται προς τον τόπο του ατυχήματος.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό X της Πολιτικής Προστασίας, τουλάχιστον «15 άτομα» έχουν «πληγεί» από το ατύχημα στη Gelida. Στο σημείο έχουν σταλεί 11 μονάδες του Συστήματος Ιατρικών Επειγόντων Περιστατικών και μια κοινή μονάδα με τους Πυροσβέστες. Η λειτουργία της γραμμής έχει διακοπεί. Οι πρώτες υποθέσεις για την αιτία του ατυχήματος, σύμφωνα με επίσημες πηγές, υποδεικνύουν ότι οι ισχυρές βροχές που έπληξαν την Καταλονία τις τελευταίες ημέρες ενδέχεται να έχουν αποσταθεροποιήσει τον τοίχο αντιστήριξης.

Στο άλλο ατύχημα, ένα τρένο που εκτελούσε δρομολόγια μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet, εκτροχιάστηκε χωρίς όμως να προκληθούν τραυματισμοί. Το ατύχημα προκλήθηκε από πέτρες που έπεσαν στις γραμμές ως αποτέλεσμα της καταιγίδας που έπληξε την Τρίτη τη Χιρόνα. Η λειτουργία της γραμμής αυτής έχει επίσης ανασταλεί.