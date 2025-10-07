Επέτειος 7ης Οκτωβρίου 2023

Μέλη των οικογενειών και φίλοι των θυμάτων της εφόδου της 7ης Οκτωβρίου 2023 τήρησαν ενός λεπτού σιγή σήμερα το πρωί στον χώρο όπου διεξαγόταν το φεστιβάλ Νόβα, την ημέρα της δεύτερης επετείου της πιο πολύνεκρης επίθεσης που έχει ζήσει το Ισραήλ στην ιστορία του, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.





Το πρωί του Σαββάτου εκείνου στο φεστιβάλ σκοτώθηκαν 370 άνθρωποι, κυρίως νέοι, όταν έκαναν αιφνιδιαστική έφοδο τρομοκράτες της Χαμάς. Η επίθεση αποτέλεσε έναυσμα του συνεχιζόμενου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.



Το Times of Israel αναφέρει ότι τελετές θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.





Η ημέρα ξεκίνησε με τελετή στο κιμπούτς Κφαρ Άζα, όπου εκατοντάδες πενθούντες συγκεντρώθηκαν κοντά στα σύνορα με τη Γάζα για την τελετή στο κτήριο στο σημείο που φυλάσσονταν τα όπλα της κοινότητας - έναν από τους χώρους όπου εκτυλίχθηκαν σφοδρές μάχες ανάμεσα στην ομάδα άμυνας του κιμπούτς και τους εισβολείς τρομοκράτες.

Κεντρικό σημείο της τελετής ήταν τα επτά μέλη της ομάδας άμυνας. Οι φωτογραφίες τους είχαν αναρτηθεί στον τοίχο του κτηρίου, πάνω από ένα αναμμένο κερί εις μνήμην του καθενός.

Στις 6:29, την ώρα που ξεκίνησε η επίθεση, το πλήθος στάθηκε σιωπηλό για ένα λεπτό, ενώ στο βάθος ακούγονταν εκρήξεις από το πυροβολικό στη Γάζα.





Η σύντομη τελετή ολοκληρώθηκε με τους παρευρισκόμενους να ψάλλουν τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ, Χατικβά («Η Ελπίδα»).



Στις 11 το πρωί, δεκάδες οικογένειες θυμάτων της επίθεσης στο φεστιβάλ Nova θα τελέσουν μνημόσυνο στον χώρο όπου διεξαγόταν το πάρτι, ενώ το κιμπούτς Νιρ Οζ, που επλήγη περισσότερο εκείνη την ημέρα, θα πραγματοποιήσει τελετή στις 6 το απόγευμα.

Τέλος, στις 9:30 το βράδυ, η Κεντρική Τελετή Μνήμης των Οικογενειών Θυμάτων θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Γιαρκόν του Τελ Αβίβ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά.





