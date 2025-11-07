DW: Κρέμεται από μια κλωστή η εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου

Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκεται η εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου, που επιτεύχθηκε τον περσινό Νοέμβριο, μετά τις χθεσινές αεροπορικές επιδρομές κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στα περίχωρα της Τύρου, του Μαρτζαγιούν και του Μπιντ Τζμπέλ, όπως μεταδίδει η DW.

Για πρώτη φορά μετά από μήνες, το Ισραήλ εξέδωσε εντολές εκκένωσης για τέσσερεις περιοχές του Νοτίου Λιβάνου, ενώ την ίδια στιγμή ισραηλινά drones έκαναν την εμφάνισή τους στη συνοικία Ντάχια της Βηρυτού, προπύργιο της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Κατά τους Ισραηλινούς, αιτία των χθεσινών βομβαρδισμών είναι οι ενδείξεις ραγδαίας ενίσχυσης της παρουσίας της Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο και βορείως του ποταμού Λιτάνι.

Το τελευταίο διάστημα ισραηλινοί αξιωματούχοι καταγγέλλουν επανειλημμένα ότι η Χεζμπολάχ εξοπλίζεται με βαρύ οπλισμό μέσω Συρίας, εκμεταλλευόμενη την φερόμενη απροθυμία του τακτικού λιβανικού στρατού να επιταχύνει τον αφοπλισμό της, παραβιάζοντας έτσι τους όρους της εκεχειρίας.

Λίγες ώρες πριν τις σφοδρές ισραηλινές επιδρομές, η Χεζμπολάχ ξεκαθάριζε ακόμα μία φορά με ανακοίνωσή της, ότι δεν θα αφοπλιστεί.

Κρατικά ισραηλινά μέσα από χθες μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ενήμερες και ενέκριναν τις αεροπορικές επιδρομές, γεγονός που μάλλον επιβεβαιώνεται από την, μέχρι στιγμής, απουσία δημοσίων δηλώσεων από πλευράς Ουάσιγκτον.

Ενδεικτικές της στάσης του Λευκού Οίκου ως προς τα τεκταινόμενα στον Λίβανο αποτέλεσαν δηλώσεις το περασμένο Σάββατο (1/11) του ειδικού Αμερικανού απεσταλμένου στην περιοχή, πρέσβη Τόμας Μπάρακ, στο ετήσιο φόρουμ Manama Dialogues που πραγματοποιήθηκε στο Μπαχρέιν, ο οποίος, αφού αναγνώρισε ότι η διακυβέρνηση Αούν «κάνει ό,τι μπορεί» για τη σταθερότητα της χώρας, συνέστησε στην κυβέρνηση και στους πολίτες της χώρας να ενισχύσουν το κύρος της λιβανικής κρατικής υπόστασης.