DW για επεισόδια στην Uber Arena: Η αστυνομία είχε πληροφορίες αλλά δεν πήρε επαρκή μέτρα

Μία ημέρα πριν από την έναρξη της τελικής φάσης της Eυρωλίγκας, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου είχε δηλώσει στην DW ότι είχε ενημερωθεί από ξένες αρχές για το ενδεχόμενο επεισοδίων.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Μετά την ολοκλήρωση των Play-Off και τον καθορισμό των φιναλίστ, η αστυνομία του Βερολίνου προετοιμάζεται για το τουρνουά του Final 4 και βρίσκεται σε επαφή με εταίρους αλλά και ξένες αρχές, αξιολογώντας τακτικά την επιχειρησιακή κατάσταση, καθώς προκύπτουν νέες πληροφορίες. Θα ληφθούν υπόψιν επίσης και οι εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει από τη διεξαγωγή αντίστοιχων τελικών του συγκεκριμένου τουρνουά στο παρελθόν».

Στο επίκεντρο των γερμανικών αστυνομικών αρχών βρίσκονταν, όπως είπαν στην DW, ειδικότερα οι φίλαθλοι των δύο «αιώνιων αντιπάλων» από την Αθήνα και τον Πειραιά. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας του Βερολίνου:

«Έχοντας επίγνωση των προκλήσεων που προκύπτουν από τις σχέσεις μεταξύ οπαδών, ειδικά μεταξύ των οπαδών των δύο ελληνικών ομάδων, η αστυνομία του Βερολίνου λαμβάνει μέτρα για τον αυστηρό διαχωρισμό τους με φόντο πιθανές πορείες φιλάθλων, αλλά και συγκρούσεις. Επίσης, οι ομάδες των οπαδών θα χρησιμοποιούν διαφορετικές εισόδους στην Uber Arena και δεν θα μπορούν να βρίσκονται εντός της αρένας οπαδικά μπλοκ το ένα δίπλα στο άλλο».

Η γερμανική αστυνομία με ανακοίνωσή της ενημέρωσε για τις συμπλοκές που υπήρξαν ανάμεσα σε φιλάθλους του Παναθηναϊκού και της Φενερμπαχτσέ, λίγες ώρες πριν την έναρξη του πρώτου χρονικά ημιτελικού της Euroleague, Παναθηναϊκός-Φενερμπαχτσέ, στο Βερολίνο.

Στην ανακοίνωσή της, η γερμανική αστυνομία έκανε λόγο για χρήση πυροτεχνημάτων και ρίψη μπουκαλιών. Όπως τόνιζε «μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων εκμεταλλεύτηκε αυτήν την κατάσταση, προκειμένου να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην αρένα. Αυτή τη στιγμή καταγράφονται τα προσωπικά στοιχεία των εμπλεκομένων. Αυτοί θα αποβληθούν και θα τους απαγορευτεί η είσοδος στις εγκαταστάσεις».

«Σήμερα το απόγευμα, αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία μπροστά από την "Uber Arena", με αφορμή το διεθνές τουρνουά μπάσκετ. Υπήρξαν συμπλοκές μεταξύ αντίπαλων οπαδών, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν πυροτεχνήματα και μπουκάλια.

Μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων εκμεταλλεύτηκε αυτήν την κατάσταση, προκειμένου να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην αρένα. Αυτή τη στιγμή καταγράφονται τα προσωπικά στοιχεία των εμπλεκομένων. Αυτοί θα αποβληθούν και θα τους απαγορευτεί η είσοδος στις εγκαταστάσεις, ανεξάρτητα από το αν έχουν εισιτήρια ή όχι. Τα εκδοτήρια εισιτηρίων θα ανοίξουν ξανά μόνο όταν διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην αίθουσα μπορεί να επιτευχθεί χωρίς διακοπή».

