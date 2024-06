DW: Δυσαρέσκεια Μελόνι για τις αποφάσεις της ΕΕ

Η Τζόρτζια Μελόνι δεν συναίνεσε. Η Ιταλία είπε «όχι» στις υποψηφιότητες Κόστα και Κάλλας και προτίμησε την αποχή σε ό,τι αφορά την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Λανθασμένη η μέθοδος και η ουσία που επέλεξαν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλιστές και οι Φιλελεύθεροι», έγραψε μεταξύ άλλων στην πλρατφόρμα «Χ» η Ιταλίδα πρωθυπουργός αμέσως μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.

La proposta formulata da popolari, socialisti e liberali per i nuovi vertici europei è sbagliata nel metodo e nel merito. Ho deciso di non sostenerla per rispetto dei cittadini e delle indicazioni che da quei cittadini sono arrivate con le elezioni. Continuiamo a lavorare per…