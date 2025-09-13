Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: 33 ώρες ανθρωποκυνηγητού μέχρι τη σύλληψη του Ρόμπινσον

Έπειτα από 33 ώρες έρευνες οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, όπως δήλωσε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ στους δημοσιογράφους.

Η υπηρεσία είχε λάβει περισσότερες από 11.000 πληροφορίες μέχρι την Παρασκευή το πρωί, τις περισσότερες από τη βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 2013, όπως είπε.

Ο Ρόμπινσον συνελήφθη μετά από ενημέρωση ενός συγγενή και ενός οικογενειακού φίλου ότι τους είχε ομολογήσει ή «υπονοήσει ότι είχε διαπράξει» τη δολοφονία, είπε ο κυβερνήτης.

«Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον που έκαναν το σωστό σε αυτή την περίπτωση και κατάφεραν να τον παραδώσουν στις αρχές», είπε κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ. «Μέσα από κάποια διαδικασία, η οικογένεια έμαθε ότι αυτό είχε συμβεί».

Εικόνες από κάμερες ασφαλείας, μερικές από τις οποίες είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί, καθώς και στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το προφίλ του υπόπτου στην πλατφόρμα συνομιλίας και streaming Discord, βοήθησαν επίσης τους ερευνητές να τον συνδέσουν με το έγκλημα, δήλωσε ο κυβερνήτης.

Ο 31χρονος Κερκ, στενός σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνέβαλε στην ενίσχυση της υποστήριξης των Ρεπουμπλικάνων μεταξύ των νέων ψηφοφόρων το 2024, σκοτώθηκε από έναν μόνο πυροβολισμό που προήλθε από μια στέγη, ενώ μιλούσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας υπαίθριας εκδήλωσης στο πανεπιστήμιο, στην οποία παρευρέθηκαν 3.000 άτομα. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη δολοφονία «απαίσιο έγκλημα».

Ένα τουφέκι με βιδωτό μηχανισμό, που πιστεύεται ότι είναι το φονικό όπλο, βρέθηκε αργότερα κοντά στο σημείο, σύμφωνα με τις Αρχές. Η δολοφονία προκάλεσε την οργή των υποστηρικτών του Κερκ και καταγγελίες για πολιτική βία από Δημοκρατικούς, Ρεπουμπλικάνους και ξένες κυβερνήσεις.

«Είναι μια επίθεση εναντίον όλων μας», δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα, χαρακτηρίζοντας τη δολοφονία του Κερκ «σταθμό στην αμερικανική ιστορία» και συγκρίνοντάς την με τη σειρά πολιτικών δολοφονιών που έπληξαν τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1960. «Είναι μια επίθεση εναντίον του αμερικανικού πειράματος. Είναι επίθεση στα ιδανικά μας».

Στην πρώτη δημόσια δήλωσή της μετά τη δολοφονία του συζύγου της, η Έρικα Κερκ υποσχέθηκε ότι «το κίνημα που δημιούργησε ο σύζυγός μου δεν θα πεθάνει» και ότι η ραδιοφωνική εκπομπή του θα συνεχιστεί.

Ευχαρίστησε επίσης τις δυνάμεις της τάξης «που εργάστηκαν ακούραστα για να συλλάβουν τον δολοφόνο του συζύγου μου».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βιώνουν την πιο παρατεταμένη περίοδο πολιτικής βίας των τελευταίων δεκαετιών. Το Reuters έχει καταγράψει περισσότερες από 300 περιπτώσεις βίαιων πράξεων με πολιτικά κίνητρα σε όλο το ιδεολογικό φάσμα από τότε που οι υποστηρικτές του Τραμπ επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει επιβιώσει από δύο απόπειρες δολοφονίας, η μία από τις οποίες του προκάλεσε μια γρατζουνιά στο αυτί κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής εκδήλωσης τον Ιούλιο του 2024 και η άλλη, δύο μήνες αργότερα, αποτράπηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Το προφίλ του υπόπτου

Ο κυβερνήτης αρνήθηκε να συζητήσει τα πιθανά κίνητρα για τη δολοφονία. Ωστόσο, περιγράφοντας τις επιγραφές που βρήκαν οι ερευνητές στα πυρομαχικά που ανακτήθηκαν από τον τόπο του εγκλήματος, ο Cox είπε ότι σε ένα από τα κάλυκα υπήρχε το μήνυμα: «Εδώ φασίστες! ΠΙΑΣΤΕ», προσθέτοντας σε απάντηση στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων: «Νομίζω ότι αυτό μιλάει από μόνο του».

Λεπτομέρειες για τη ζωή του Robinson άρχισαν να αποκαλύπτονται την Παρασκευή. Ο Cox είπε ότι ο ύποπτος ζούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα με την οικογένειά του στην κομητεία Washington, στη νοτιοδυτική γωνία της Γιούτα, κοντά στα σύνορα με την Αριζόνα και τη Νεβάδα.

Σύμφωνα με τα αρχεία της πολιτείας, ο ύποπτος δεν φαίνεται να είχε ποινικό μητρώο. Ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος, αλλά δεν ήταν μέλος πολιτικού κόμματος, σύμφωνα με τα αρχεία των ψηφοφόρων.

Ήταν φοιτητής τρίτου έτους στο πρόγραμμα μαθητείας ηλεκτρολόγων στο Dixie Technical College, μέρος του δημόσιου πανεπιστημιακού συστήματος της Γιούτα. Προηγουμένως είχε κερδίσει τετραετή υποτροφία στο Utah State University στο Λόγκαν, αλλά έφυγε μετά από ένα εξάμηνο.

Ένα μέλος της οικογένειας που ερωτήθηκε από τους ερευνητές είπε ότι ο Ρόμπινσον είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια και είχε πει σε έναν άλλο συγγενή ότι δεν συμπαθούσε τον Κερκ και τις απόψεις του, είπε ο Κοξ.

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που υπέβαλαν οι ερευνητές, συνελήφθη με την υποψία για φόνο εκ προμελέτης, κακούργημα χρήσης πυροβόλου όπλου που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Κρατούμενος στη φυλακή της κομητείας Γιούτα, αναμένεται να του απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, είπε ο Κοξ.

Ο Κερκ, ένας ακτιβιστής με πολλές γνωριμίες, συγγραφέας και συνιδρυτής της επιρροής συντηρητικής φοιτητικής ομάδας Turning Point USA, ήταν φίλος με τον αντιπρόεδρο JD Vance, την οικογένεια Τραμπ και άλλα υψηλά ιστάμενα μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Patel, διευθυντής του FBI, επίσης απέτισε προσωπικό φόρο τιμής στη συνέντευξη Τύπου: «Ξεκουράσου τώρα αδελφέ, εμείς θα φυλάξουμε τη σκοπιά. Θα σε δω στη Βαλχάλα», είπε κλείνοντας την ομιλία του.