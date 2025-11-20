Δολοφονία δημάρχου στο Μεξικό: Ένας από τους φερόμενους ως ηθικούς αυτουργούς συλλαμβάνεται

Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες, Τετάρτη, τη σύλληψη του ενός από τους φερόμενους ως ηθικούς αυτουργούς της δολοφονίας δημάρχου στην αρχή αυτού του μήνα, η οποία πυροδότησε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κι οδήγησε στην ενίσχυση των ομοσπονδιακών δυνάμεων στην πολιτεία όπου διαπράχτηκε.

Ο Κάρλος Μάνσο, ο σαραντάρης δήμαρχος της Ουρουαπάν, ο οποίος είχε κηρύξει «πόλεμο» στα καρτέλ η δράση των οποίων χαρακτηρίζεται γάγγραινα στην περιοχή, δολοφονήθηκε από ένοπλο την 1η Νοεμβρίου, εν μέσω δημόσιας εκδήλωσης.

H δολοφονία πυροδότησε ογκώδεις διαδηλώσεις σε πόλεις της χώρας.

Η κυβέρνηση υπό την πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ (εθνικιστική αριστερά) ανακοίνωσε χθες τη σύλληψη υπόπτου που χαρακτήρισε «εκ των ηθικών αυτουργών» του εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους εξήγησε ότι ο συλληφθείς είναι επικεφαλής εγκληματικού πυρήνα που σχεδίασε τον φόνο.

Έδωσε οδηγίες σε μέλη εγκληματικής οργάνωσης και τα εκπαίδευσε στη χρήση όπλων, πρόσθεσε.

«Η σύλληψη αυτή αποτελεί βήμα-κλειδί για την εξάρθρωση της εγκληματικής δομής η οποία ευθύνεται για την επίθεση» εναντίον του τοπικού αιρετού, τόνισε ακόμη ο υπουργός Χάρφους, διαβεβαιώνοντας πως θα ακολουθήσουν κι άλλες συλλήψεις.

Σύμφωνα με τον μεξικανικό Τύπο, η δολοφονία του Κάρλος Μάνσο αποδίδεται στο ισχυρό καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ).

Πολλοί πολίτες απαίτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης το Σάββατο στην πρωτεύουσα, όπου κατήγγειλαν την πολιτική της κυβέρνησης μπροστά στη βία των καρτέλ. Ξέσπασαν επεισόδια, με περίπου εκατό τραυματίες, στην πλειονότητά τους αστυνομικούς.

Η πολιτεία Μιτσοακάν, με ακτές στον Ειρηνικό κι έκταση ίση με όλη την Κόστα Ρίκα, έχει μεγάλη αγροτική παραγωγή, όμως τη λυμαίνονται συμμορίες που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, ειδικά το ΚΝΓΧ.

Ο δήμαρχος Μάνσο είχε ιδιαίτερα ενεργή παρουσία σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, όπου κατήγγειλε την ανασφάλεια στην πολιτεία κι απαιτούσε υποστήριξη από το ομοσπονδιακό κράτος για να αντιμετωπιστεί, ενώ ήταν γνωστός διότι εμφανιζόταν στο πλευρό των δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια καταδιώξεων υπόπτων, ακόμη και σε ελικόπτερα. Ορισμένοι τον αποκαλούσαν «μεξικανό Μπουκέλε», παραπέμποντας στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, γνωστό για τον «πόλεμο» που κήρυξε εναντίον των συμμοριών.