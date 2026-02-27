ΔΝΤ: Μονόδρομος για την Ουκρανία οι μεταρρυθμίσεις για το δάνειο των 8,1 δισ. δολαρίων

Ο επικεφαλής της αποστολής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ουκρανία δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι αναγκαίο για τις ουκρανικές αρχές να προχωρήσουν στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του νέου πακέτου δανείου ύψους 8.1 δισεκατομμυρίων ευρώ που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ.

Ο Γκέβιν Γκρέι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία έχει συμφωνήσει να υιοθετήσει έως τα τέλη Μαρτίου μια δέσμη φορολογικών μέτρων που αφορούν το όριο του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Όσο πιο γρήγορα τεθούν σε ισχύ αυτές οι αλλαγές, τόσο το καλύτερο, είπε ο Γκρέι.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της αποστολής Τρέβορ Λέσαρντ δήλωσε ότι το ΔΝΤ παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εκθέσεις σύμφωνα με τις οποίες ορισμένοι κάτοχοι ομολόγων σε δολάρια της Ουκρανίας οι οποίοι είχαν συμφωνήσει σε μια προηγούμενη αναδιάρθρωση, διερευνούν τρόπους για να επιτύχουν καλύτερους όρους, ανησυχώντας για το ότι η αναδιάρθρωση του Δεκεμβρίου θα τους θέσει σε μειονεκτική θέση.

Το τρέχον δάνειο δεν προβλέπει πρόσθετες πληρωμές εξυπηρέτησης χρέους, αλλά το ΔΝΤ θα τροποποιήσει την προσέγγισή του ανάλογα με τις ανάγκες, δήλωσε ο Λέσαρντ.