Διπλωματικός «πυρετός» στη Μ. Ανατολή: Οι ΗΠΑ πιέζουν Νετανιάχου και Χαμάς να τηρήσουν την εκεχειρία

Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μ. Ανατολή, καθώς Αμερικανοί διπλωμάτες είχαν συναντήσεις με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να καθορίσουν τον βηματισμό Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ αφενός για τα επόμενα στάδια του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, αφετέρου για την επαναφορά της εκεχειρίας, μετά και τις δυσμενείς χθεσινές εξελίξεις στη Ράφα.

Ειδικότερα, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, πίεσαν για την ενίσχυση της εκεχειρίας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουν συνομιλίες για την επόμενη, πιο δύσκολη, φάση του σχεδίου 20 βημάτων.

Τα παραπάνω έρχονται εν αναμονή των επαφών του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Ακόμα, στις επαφές των Αμερικανών αξιωματούχων θα συμμετέχει και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ.

Η επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Ισραήλ, με στόχο τις συζητήσεις για την επόμενη φάση του πολύπλοκου σχεδίου εκεχειρίας του Τραμπ, είχε προγραμματιστεί πριν από την έξαρση της βίας την Κυριακή, σύμφωνα με πηγές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία που μεσολάβησε εξακολουθεί να ισχύει. Η ηγεσία της Χάμας, είπε, μπορεί να μην εμπλέκεται στις παραβιάσεις. «Πιστεύουμε ότι η ηγεσία δεν εμπλέκεται σε αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One.

Το Ισραήλ δεν είναι πιθανό να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε πρόοδο στις συνομιλίες μέχρι να επιστραφούν οι σοροί περισσότερων ομήρων και πιστεύει ότι η Χαμάς θα μπορούσε να παραδώσει αμέσως έως και έξι ακόμη σορούς από τις 16 που βρίσκονται ακόμη στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έλεγε πως διάβασε τα ονόματα των 16 δολοφονημένων ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, ξεκινώντας με τον Χαντάρ Γκόλντιν, έναν αξιωματικό των IDF που σκοτώθηκε το 2014. «Κανείς δεν χρειάζεται να μας υπενθυμίσει τη σημασία της ιερής αποστολής της επιστροφής των δολοφονημένων ομήρων», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Εργαζόμαστε ασταμάτητα, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης που πραγματοποίησα λίγο πριν φτάσω εδώ», πιθανώς αναφερόμενος στη συνάντησή του με τους κορυφαίους συμβούλους του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Παράλληλα, ο Νετανιάχου απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η συμφωνία που δέχτηκε το Ισραήλ νωρίτερα αυτό το μήνα ήταν διαθέσιμη πριν από ένα χρόνο. «Σε καμία φάση – ούτε πριν από έξι μήνες, ούτε πριν από ένα χρόνο, ούτε πριν από ενάμιση χρόνο – σε καμία φάση η Χαμάς δεν ήταν έτοιμη να αποδεχτεί την πρόταση που επιτύχαμε τώρα.

Η άμεση επιστροφή όλων των ομήρων μας, ο έλεγχος των IDF επί του μεγαλύτερου μέρους του εδάφους της Γάζας, η παρουσία των IDF στο μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της Γάζας και μια ρητή δέσμευση με ευρεία διεθνή συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των αραβικών χωρών και σχεδόν όλου του μουσουλμανικού κόσμου, για την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας και τον αφοπλισμό της Χαμάς». «Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε... όλους τους στόχους του πολέμου», είπε, προσθέτοντας τον στόχο της «εξάλειψης της Χαμάς ως διπλωματικού και στρατιωτικού παράγοντα».

Στη συνέχεια ο Νετανιάχου είπε ότι η Χαμάς «ένιωσε το σπαθί στο λαιμό της» και αναγκάστηκε να αποδεχτεί την τρέχουσα συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων, επειδή έστειλε τον ισραηλινό στρατό στην πόλη της Γάζας, το τελευταίο σημαντικό οχυρό της. Καθώς οι ισραηλινοί στρατιώτες προωθούνταν στην πόλη της Γάζας, «η Χαμάς κατάλαβε ότι αντιμετώπιζε τον κίνδυνο της πλήρους εξολόθρευσης». «Αν είχα ακούσει πολλούς από αυτούς που βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα και έξω από αυτήν», συνέχισε ο Νετανιάχου, «εσάς που με καλέσατε να σταματήσω τον πόλεμο, να παραδοθώ, να σηκώσω τα χέρια... Αν είχα υποκύψει σε αυτές τις απαιτήσεις, ο πόλεμος θα είχε τελειώσει με μια συντριπτική νίκη για τη Χαμάς και ολόκληρο τον ιρανικό άξονα». «Το ξέρετε, και όλοι το ξέρουμε», είπε απευθυνόμενος σε βουλευτές της αντιπολίτευσης. Όλοι οι Ισραηλινοί «θα είχαν ανέβει στον ουρανό μέσα σε πυρηνικό καπνό» αν είχε σταματήσει τον πόλεμο, ισχυρίστηκε.

Ενώ πρόσθεσε ότι δεν θα δεχόταν «ο πόλεμος να τελειώσει με τους όρους παράδοσης που πίεζε η Χαμάς, δυστυχώς με τη βοήθεια και ανθρώπων στο Ισραήλ», δείχνοντας προς την κατεύθυνση της αντιπολίτευσης «και με τη βοήθεια των κυβερνήσεων του κόσμου, με τη βοήθεια του διεθνούς Τύπου, με τη βοήθεια ολόκληρου του κόσμου». «Ενισχύσαμε την αποτρεπτική δύναμη του Ισραήλ, σκληρύναμε τη στάση μας, φέραμε πίσω τους ομήρους μας – όλους τους ζωντανούς, μερικοί από τους νεκρούς είναι ακόμα εκεί, θα τους φέρουμε και αυτούς πίσω». «Εδραιώσαμε τη θέση μας ως υπερδύναμη», τόνισε, «αλλά η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει», συμπλήρωσε. Πρόσθεσε ότι η Χαμάς παραβίασε κατάφωρα την εκεχειρία χθες με τη θανατηφόρα επίθεσή της εναντίον των στρατευμάτων των IDF στη Ράφα.

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ αντέδρασε εναντίον της Χαμάς με 153 τόνους εκρηκτικών σε δεκάδες στόχους, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων διοικητών. «Η εκεχειρία δεν είναι άδεια για τη Χαμάς να μας απειλεί», λέει. «Υπάρχει και θα υπάρχει πολύ βαρύ τίμημα για την επιθετικότητα εναντίον μας». Στο τέλος της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας, τόνισε, «ο στρατός και η κυβέρνηση της Χαμάς θα εξαλειφθούν». Ο Νετανιάχου συμπλήρωσε ότι το Ισραήλ τείνει επίσης το χέρι σε όσους θέλουν να ζήσουν ειρηνικά. «Και σήμερα, υπάρχουν αρκετοί», είπε αινιγματικά, «ακόμη και πολλοί». «Η ειρήνη γίνεται με τους ισχυρούς, όχι με τους αδύναμους», λέει ο Νετανιάχου, «και σήμερα όλοι γνωρίζουν ότι το Ισραήλ είναι μια πολύ ισχυρή χώρα. Μια χώρα που είναι ισχυρότερη από ποτέ».