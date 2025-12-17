Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν στο Μαϊάμι αυτό το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο που μαίνεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico.

Καθώς οι προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να βάλει τέλος στις συγκρούσεις έχουν προσκρούσει σε δυσκολίες, οι ΗΠΑ έχουν εντείνει την πίεση προς την Ουκρανία ώστε να προχωρήσει σε παραχωρήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου.

Τα σχέδια παραμένουν ρευστά, ωστόσο, εάν οι συνομιλίες πραγματοποιηθούν τελικά αυτό το Σαββατοκύριακο, η αμερικανική πλευρά θα παρουσιάσει στους Ρώσους αξιωματούχους τα αποτελέσματα του τελευταίου γύρου διαβουλεύσεων, την ώρα που η Μόσχα δεν φαίνεται να έχει μεταβάλει ουσιαστικά τις απαιτήσεις της.

Στη ρωσική αντιπροσωπεία αναμένεται να συμμετάσχει και ο επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με μία από τις πηγές που επικαλείται το Politico και που μιλούν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Την αμερικανική πλευρά αναμένεται να εκπροσωπήσουν ο ειδικός απεσταλμένος της κυβέρνησης Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ είχαν μαραθώνιες συνομιλίες στο Βερολίνο με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, με αντικείμενο τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο, ενδεχόμενες εδαφικές παραχωρήσεις και άλλα ζητήματα, καθώς η Ουάσινγκτον συνέχιζε να ασκεί πιέσεις στην ουκρανική πλευρά στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να τερματιστεί ο πόλεμος.

Οι ΗΠΑ έχουν προτείνει μια αμοιβαία δέσμευση άμυνας, παρόμοια με εκείνη που παρέχουν στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ενώ η Ουκρανία έχει υποχωρήσει από το αίτημά της για άμεση ένταξη στη διατλαντική συμμαχία.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εκτιμούν ότι η Ρωσία θα αποδεχθεί δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας και την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας. Ωστόσο, ο Πούτιν δεν έδωσε την Τετάρτη καμία ένδειξη ότι έχει εγκαταλείψει τον στόχο του να περιορίσει δραστικά την ύπαρξη της Ουκρανίας ως κυρίαρχου κράτους.