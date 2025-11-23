Reuters, Bloomberg

Σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές του πολέμου στην Ουκρανία από το 2022, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα αμφιλεγόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ, το οποίο όχι μόνο αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στη Δύση, αλλά και απειλεί να ανατρέψει την κοινή γραμμή που είχε διαμορφωθεί επί τρία χρόνια στήριξης προς το Κίεβο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και άλλοι σύμμαχοι είπαν στις ΗΠΑ ότι το ειρηνευτικό τους σχέδιο για την Ουκρανία χρειάζεται «περαιτέρω δουλειά», σε μια βεβιασμένη προσπάθεια να επιβραδύνουν τον ρυθμό μιας κυβέρνησης Τραμπ που είναι αποφασισμένη να δώσει παραχωρήσεις στη Ρωσία και να επιβάλει όρους έως την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, στο Γιοχάνεσμπουργκ, οι πανικόβλητοι ηγέτες επιδίωξαν να κερδίσουν χρόνο για τον πρόεδρο Ζελένσκι και έσπευσαν να βρεθούν σε τηλεδιάσκεψη, να ανταλλάξουν σημειώσεις και να καταλήξουν σε μια αντιπρόταση που δεν θα αποξένωνε τις ανυπόμονες ΗΠΑ.

Η πρόκλησή τους ήταν να βρουν τη σωστή διατύπωση σε απάντηση ενός σχεδίου που προσφέρει ακληρές εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία, θέτει ανώτατο όριο στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού, την εμποδίζει από κάθε μελλοντική ένταξη στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ και φορτώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση με το κόστος της ανασυγκρότησης.

Ένας ανώτερος Ευρωπαίος στρατιωτικός αξιωματούχος είπε ότι υπάρχει πραγματική πιθανότητα η ομάδα να αποτύχει να πείσει τον Τραμπ να αλλάξει στάση.

«Το προσχέδιο αποτελεί μια βάση που θα απαιτήσει πρόσθετη εργασία», σύμφωνα με μια δήλωση που ξεκινούσε με κάποια συγκρατημένη επιδοκιμασία για το σχέδιο ως βάση με ορισμένα σημαντικά στοιχεία. «Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε στενά με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μαζί με τα μέλη της Ομάδας των G20, τον Καναδά και την Ιαπωνία, απέρριψαν την ιδέα ότι τα σύνορα της Ουκρανίας θα μπορούσαν να συρρικνωθούν ή ότι οι ένοπλες δυνάμεις της θα μπορούσαν να περιοριστούν στους 600.000 στρατιώτες.

Ο επόμενος σταθμός είναι μια συνάντηση ανώτατων συμβούλων εθνικής ασφάλειας την Κυριακή στη Γενεύη, σε μια ζιγκ-ζαγκ πορεία της τελευταίας στιγμής στη διπλωματία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εφαρμόζουν την ίδια τακτική που χρησιμοποίησαν νωρίτερα φέτος, όταν ο Ζελένσκι βρέθηκε προ απροόπτου στο Οβάλ Γραφείο και δέχτηκε επίπληξη επειδή δεν ήταν αρκετά ευγνώμων για τις αμερικανικές προσπάθειες.

Reuters: Ενστάσεις των Ευρωπαίων για τις παραχωρήσεις εδαφών και το «κούρεμα» του ουκρανικού στρατού

Υπενθυμίζεται ότι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, σε κοινή ανακοίνωση το Σάββατο στο περιθώριο της G20, χαρακτήρισαν το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία προσπαθεί να αποκρούσει τις ρωσικές δυνάμεις από το 2022, ως «βάση που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία».

Οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και του Καναδά και της Ιαπωνίας τόνισαν ότι τους ανησυχούν οι προτεινόμενοι περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι θα άφηναν τη χώρα ευάλωτη σε ενδεχόμενη επίθεση.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν ότι «είμαστε ξεκάθαροι με την αρχή ότι δεν πρέπει να αλλάξουν τα σύνορα της Ουκρανίας με τη βία».

Παράλληλα, διαβεβαίωσαν ότι θα συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες.

Στο ανακοινωθέν δηλώνουν ότι «καλωσορίζουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ να φέρουν ειρήνη στην Ουκρανία» και σημειώνουν ότι η αρχική εκδοχή του σχεδίου «περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι ουσιώδη για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Προσθέτουν ότι θεωρούν το κείμενο «βάση που θα απαιτήσει πρόσθετη δουλειά» και εκφράζουν ετοιμότητα «να εμπλακούν» ώστε μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία να είναι βιώσιμη.

Υπογραμμίζεται ακόμη ότι οποιοδήποτε μέρος του σχεδίου αφορά την ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα πρέπει πρώτα να λάβει την έγκρισή τους.

Τη δήλωση υπογράφουν οι Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα για την ΕΕ, όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, όπως και οι πρωθυπουργοί του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, της Ιρλανδίας Μίχαλ Μάρτιν, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, της Ολλανδίας Ντικ Σχόοφ, της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.

Η κοινή δήλωση που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Η κοινή δήλωση, που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη σύνοδο της G20, αναφέρει:

«Το αρχικό προσχέδιο του 28 σημείων σχεδίου περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Πιστεύουμε, επομένως, ότι το προσχέδιο αποτελεί μια βάση που θα χρειαστεί περαιτέρω επεξεργασία.

Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε ενεργά, ώστε να διασφαλιστεί ότι μια μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη. Είμαστε ξεκάθαροι ως προς την αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας. Μας ανησυχούν επίσης οι προτεινόμενοι περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, που θα άφηναν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση.

Επαναλαμβάνουμε ότι η εφαρμογή στοιχείων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα απαιτούσε τη συναίνεση των μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αντίστοιχα.

Εκμεταλλευόμαστε αυτή την ευκαιρία για να υπογραμμίσουμε τη δύναμη της σταθερής υποστήριξής μας προς την Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε στενά με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες».

Την Κυριακή στην Γενεύη η συνάντηση των συμβούλων της Ε3 με αξιωματούχους της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας

Παράλληλα, σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από τις χώρες της Ε3 θα συναντηθούν με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη αύριο προκειμένου να συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία, είπαν αξιωματούχοι στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Η Ε3 είναι μια ανεπίσημη συμμαχία ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας.

Μια πηγή από τη γερμανική κυβέρνηση είπε πως ένα ευρωπαϊκό προσχέδιο ειρηνευτικής πρότασης, που βασίζεται στην αμερικανική πρόταση, εστάλη στην Ουκρανία και στη διοίκηση των ΗΠΑ.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ έχει ήδη αφιχθεί στη Γενεύη για τις συνομιλίες μεταξύ συμβούλων εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας με αξιωματούχους της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, μια ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φθάσει απόψε, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένονται αύριο.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, η Ρωσία δεν θα παραστεί στις συνομιλίες της Γενεύης, όμως οι ΗΠΑ προτίθενται να έχουν συναντήσεις με Ρώσους πολύ σύντομα.

Την ίδια ώρα, η Ιταλία θα στείλει έναν αξιωματούχο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες αύριο στη Γενεύη, σύμφωνα με διπλωτικές πηγές στο Reuters. Οι πηγές ανέφεραν πως πρόκειται για τον διπλωματικό σύμβουλο Φαμπρίτσιο Σάτζο.