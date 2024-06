Διπλωματικές πηγές για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για την πολιτική της

Απάντηση στις απειλές του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να απομακρυνθεί από τη Μέση Ανατολή, αλλιώς «θα έρθει φωτιά να σας κάψει», έδωσαν διπλωματικές πηγές, επισημαίνοντας πως «η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την πολιτική της και διασφαλίζει τα εθνικά της συμφέροντα».

Μάλιστα οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι επίσης πως «κατά τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα έχει τηρήσει στάση αρχής, η οποία εκτιμάται από όλα εμπλεκόμενα μέρη και για τον λόγο αυτό διατηρεί ανοιχτούς όλους τους διαύλους επικοινωνίας, χωρίς να έχει έρθει σε ρήξη με οποιαδήποτε χώρα».

Νωρίτερα, στον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα και η Κύπρος χρησιμοποιούνται ως βάσεις για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, καλώντας τις δύο χώρες να μείνουν μακριά από την περιοχή, «αλλιώς θα έρθει η φωτιά και θα σας βρει», προέβη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σχολιάζοντας τις απειλές του ηγέτη της Χεζμπολάχ κατά της μεγαλονήσου.

Σε συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι Haber Turk, ο Φιντάν υποστήριξε συγκεκριμένα ότι η Κύπρος «έχει γίνει βάση που χρησιμοποιείται από ορισμένες χώρες, ειδικά σε επιχειρήσεις κατά της Γάζας» και ότι «πρόκειται στην πραγματικότητα για μια στρατιωτική βάση».

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλη απειλή και κίνδυνο επέκτασης της σύγκρουσης» είπε και πρόσθεσε πως «τη στιγμή που ο Λίβανος έρχεται στο προσκήνιο, οι παράγοντες στον Λίβανο απειλούν την "ελληνοκυπριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου" (σ.σ. όπως αναφέρθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία), είπε και πρόσθεσε ότι «αυτοί λειτουργούν ως προάγγελοι»

«Για το θέμα της Κύπρου, προειδοποιούσαμε από την αρχή τους Ευρωπαίους και περιφερειακούς παράγοντες, ιδιαίτερα την ελληνοκυπριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου. Αυτό το μέρος έχει μετατραπεί σε κέντρο επιχειρήσεων… Μετά τις 7 Οκτωβρίου, μετά τις πρώτες επιχειρήσεις που ξεκίνησε το Ισραήλ, βλέπουμε σε αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών ότι η ελληνοκυπριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου έχει γίνει βάση που χρησιμοποιείται από ορισμένες χώρες, ειδικά σε επιχειρήσεις κατά της Γάζας. Δηλαδή πτήσεις συλλογής πληροφοριών και στρατιωτικές πτήσεις πραγματοποιούνται συνεχώς από εκεί για τη Γάζα.

Όταν θέσαμε το θέμα στην ατζέντα, ανακήρυξαν αίφνης αυτό το μέρος ως βάση υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη Γάζα. Και τότε είπαμε ότι αυτή η βάση υλικοτεχνικής υποστήριξης συνιστά προφανώς μια δραστηριότητα που αποκρύπτει το γεγονός ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για μια στρατιωτική βάση», υποστήριξε ο Χακάν Φιντάν.

Turkish FM Hakan Fidan says ongoing Israeli onslaught on Gaza poses bigger threat to region as he urges Greek-administered Cyprus to avoid becoming base to support Israeli missions pic.twitter.com/JOZy1IvbhC