Δημοσκόπηση Ουγγαρία: Η αντιπολίτευση μείωσε το προβάδισμά της στην πρόθεση ψήφου ενόψει εκλογών

Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στην Ουγγαρία, το Tisza, μείωσε το προβάδισμά του επί του κόμματος Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν μέσα στον Ιανουάριο, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση τα αποτελέσματα της οποίας δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα ενόψει των εκλογών της 12ης Απριλίου όπου ο Ορμπάν θα δυσκολευτεί να επανεκλεγεί.

Ο εθνικιστής Ορμπάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, αντιμετωπίζει για πρώτη φορά έναν ισχυρό διεκδικητή της εξουσίας και το αποτέλεσμα των εκλογών αναμένεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο για την Ουγγαρία αλλά και για την Ευρώπη και τις ακροδεξιές πολιτικές της δυνάμεις.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Fidesz ακολουθεί στην πρόθεση ψήφου το Tisza, παρά τα φιλικά μέτρα του προς τους ψηφοφόρους, έπειτα από τρία χρόνια οικονομικής στασιμότητας.

Φιλοκυβερνητικοί δημοσκόποι δίνουν προβάδισμα στο Fidesz.

Δύο άλλες δημοσκοπήσεις την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι το κόμμα Tisza διευρύνει το προβάδισμά του επί του Fidesz.

Το Tisza, ένα κεντροδεξιό κόμμα του οποίου ηγείται ο πρώην φιλοκυβερνητικός Πέτερ Μαγιάρ, έχει προβάδισμα εννέα ποσοστιαίων μονάδων έναντι του Fidesz από 12 που ήταν σύμφωνα με δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου που διενεργήθηκε μεταξύ αποφασισμένων για την ψήφο τους ψηφοφόρων, ανακοίνωσε η εταιρεία δημοσκοπήσεων Republikon.

"Ο νέος χρόνος έφερε μια ακόμη πιο εντατική εκστρατεία καθώς το Fidesz και τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις το θέμα του πολέμου, κάτι που βοήθησε τα κυβερνητικά κόμματα να επικρατήσουν το 2022", ανέφερε η Republikon.

Ο Ορμπάν έχει περιγράψει τις εκλογές του 2026 ως μια επιλογή ανάμεσα στον πόλεμο και στην ειρήνη παρουσιάζοντας την Ουκρανία ως μια χώρα που δεν αξίζει την υποστήριξη και την κυβέρνησή του ως τη μοναδική ασφαλή επιλογή.

Το κόμμα του Μαγιάρ, το οποίο ιδρύθηκε το 2024, έχει τη στήριξη του 47% των αποφασισμένων ψηφοφόρων από 48% που ήταν τον Δεκέμβριο.

Η στήριξη για το Fidesz αυξήθηκε στο 38% από 36% που βρισκόταν πριν από ένα μήνα μεταξύ των αποφασισμένων ψηφοφόρων, σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από τις 15 ως τις 20 Ιανουαρίου.

Μεταξύ των ψηφοφόρων, το Tisza προηγείται με 33% έναντι 28% του Fidesz.