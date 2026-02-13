Δημοσκόπηση: Η Γαλλία ανησυχεί για την ασφάλεια στην ΕΕ εν μέσω αυξανόμενων απειλών

Οκτώ στους δέκα Γάλλους ανησυχούν για την ασφάλεια της χώρας τους και μόνο τέσσερις στους δέκα πιστεύουν ότι η ΕΕ μπορεί να τους προστατεύσει, καθιστώντας τη Γαλλία μία από τις χώρες που εμπιστεύονται λιγότερο τον αμυντικό ρόλο των Βρυξελλών, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Συνολικά, το 68% των Ευρωπαίων ανησυχούν για τις απειλές, με τις Κάτω Χώρες, τη Δανία, την Κύπρο και τη Γερμανία να αναφέρουν επίσης σχετικά υψηλά επίπεδα ανησυχίας, σύμφωνα με την έρευνα Eurobarometer, η οποία δημοσιεύθηκε πριν από την έναρξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια του Μονάχου την Παρασκευή.

Γιατί είναι σημαντικ

Η έρευνα δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, την ημέρα έναρξης της ετήσιας Διάσκεψης για την Ασφάλεια στο Μόναχο, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 70 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων για να συζητήσουν μια πληθώρα απειλών, όπως ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι τεράστιες αναταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, έχει υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία, επιτρέποντας παράλληλα τη συνέχιση του διαλόγου σε χαμηλότερο επίπεδο, μια στάση που ακολουθεί την προηγούμενη αντιπαράθεσή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την υπερατλαντική άμυνα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία:

Το 68% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η χώρα τους αντιμετωπίζει απειλή, με τη μεγαλύτερη ανησυχία να εκφράζεται στη Γαλλία (80%), τις Κάτω Χώρες και τη Δανία (77%) και την Κύπρο και τη Γερμανία (75%).

Το 52% εμπιστεύεται την ΕΕ για την ενίσχυση της άμυνας, με το υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (76%), την Πορτογαλία (74%) και τη Λιθουανία (71%).

Το 74% των ερωτηθέντων υποστηρίζει τις τρέχουσες επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα της άμυνας ή επιθυμεί αύξηση των δαπανών, με την ισχυρότερη υποστήριξη να προέρχεται από την Πορτογαλία (89%), τη Φινλανδία (83%), τη Λιθουανία (80%) και την Ισπανία (80%).

Τι ακολουθεί; Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε την Παρασκευή στη διάσκεψη του Μονάχου ότι είχε ξεκινήσει εμπιστευτικές συνομιλίες με τη Γαλλία για ένα κοινό ευρωπαϊκό πυρηνικό αποτρεπτικό μέσο, λέγοντας ότι η περιοχή πρέπει να γίνει ισχυρότερη προκειμένου να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ.