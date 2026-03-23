Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Η Μελόνι ηττήθηκε στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης

Με καταμετρημένο σχεδόν το 60% των ψήφων, «όχι» ψήφισε το 54,40% των πολιτών που προσήλθε στις κάλπες για το δημοψήφισμα με αντικείμενο τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, ενώ το 45,60% αποφάσισε να στηρίξει το «ναι».

Σύμφωνα με το σύνολο, σχεδόν, των πολιτικών παρατηρητών, πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική ήττα της κυβέρνησης Μελόνι, από τη στιγμή που όλα τα κόμματα τα οποία συνθέτουν την κυβερνητική πλειοψηφία είχαν στηρίξει με έμφαση την έγκριση της συγκριμένης μεταρρύθμισης.

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική. Τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας με τους ψηφοφόρους. Στο πρόγραμμά μας υπήρχε η αλλαγή του νόμου αυτού, αλλά η εκστρατεία των περασμένων εβδομάδων ήταν τρομερά σκληρή», δήλωσε ο Λούτσιο Μαλάν, εκπρόσωπος του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» στη Γερουσία. «Τα καταφέραμε, ζήτω το ιταλικό Σύνταγμα» έγραψε πριν από λίγο στο «Χ» ο Τζουζέπε Κόντε, πρόεδρος των Πέντε Αστέρων και πρώην πρωθυπουργός της χώρας.