Δήμαρχος Μόσχας: Καταρρίφθηκαν 32 drones που κατευθύνονταν προς την πόλη

Μονάδες της ρωσικής αεροαμυντικής κατάρριψαν 32 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα κατά τη διάρκεια της ημέρας του Σαββάτου, δήλωσε ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιανίν.

Ο Σομπιανίν, σε ανάρτησή του στο Telegram, ανέφερε ότι τα drones αναχαιτίστηκαν σε διάστημα οκτώ ωρών, το οποίο ξεκίνησε γύρω στο μεσημέρι. Ομάδες εργάζονταν για την εξέταση των συντριμμάτων στα σημεία όπου έπεσαν.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναφορά που εξέδωσε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, μονάδες αεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν 37 ουκρανικά drones σε διάφορα μέρη της κεντρικής και δυτικής Ρωσίας σε διάστημα τριών ωρών που έληξε στις 11 π.μ.