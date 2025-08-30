Axios, CNN

Ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εκφράζουν απογοήτευση για τη στάση ορισμένων Ευρωπαίων ηγετών σχετικά με τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το οποίο και μεταφέρει δηλώσεις του, που αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τις διπλωματικές προσπάθειες μέχρι το ένα ή και τα δύο μέρη να αρχίσουν να δείχνουν μεγαλύτερη ευελιξία.

Παρά τη δημόσια υποστήριξη, πιστεύεται ότι πίσω από κλειστές πόρτες οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να περιορίσουν την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας.

Ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών να καταρτίσει κατάλογο πιθανών κυρώσεων που θα μπορούσαν να επιβληθούν από την Ευρώπη κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους διακοπής αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου και της επιβολής δευτερογενών δασμών σε Ινδία και Κίνα.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι καταλογίζουν στους Ευρωπαίους την επιμονή σε μη ρεαλιστικές εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία, κάτι που, σύμφωνα με το προσωπικό του Τραμπ, έχει επιδεινώσει τον πόλεμο.

Βρετανοί και Γάλλοι θεωρούνται πιο εποικοδομητικοί, ενώ άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες αποφεύγουν την ουσιαστική εμπλοκή και αναμένουν από τις ΗΠΑ να επωμιστούν το κόστος.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η επίτευξη συμφωνίας απαιτεί ρεαλισμό και συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι λειτουργούν σαν να αγνοούν ότι η ειρήνη απαιτεί συνεννόηση και ευελιξία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Μετά τις συναντήσεις κορυφής Τραμπ-Πούτιν και Τραμπ-Ζελένσκι, ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι μια συνάντηση κορυφής μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, την οποία όμως οι Ρώσοι αρνούνται.

Οι Ουκρανοί έχουν απορρίψει συζητήσεις για εδαφικές παραχωρήσεις χωρίς την παρουσία της Ρωσίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η κατάσταση στο πεδίο μάχης, με ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο και ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, δείχνει ότι η ειρήνη παραμένει μακρινή.

Ορισμένοι Αμερικανοί θεωρούν πλέον ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες αποτελούν εμπόδιο, παρά τις πρόσφατες φιλικές συναντήσεις με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι. Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αρνούνται τις κατηγορίες για διπλή στάση και δηλώνουν ότι εργάζονται ήδη σε νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

CNN: Το δίλημμα Τραμπ για τις συνομιλίες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, δύο εβδομάδες μετά τη συνάντηση υψηλού επιπέδου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι όλο και πιο απογοητευμένος από την έλλειψη απτών προόδων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, o πρόεδρος, είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από το ρυθμό των διαπραγματεύσεων και την έλλειψη προόδου μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη.

Μόλις 72 ώρες μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα, ο Τραμπ συγκέντρωσε επτά Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο, καθώς προσπαθούσε να μεσολαβήσει για την ειρήνη. Από τότε, όμως, η πρόοδος έχει επιβραδυνθεί δραματικά.

Δημοσίως, ο Τραμπ εμφανίζεται αμφίθυμος για το μέγεθος της εμπλοκής του. «Εξαρτάται από αυτούς. Χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό», δήλωσε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε αν η Ρωσία είναι πρόθυμη να προχωρήσει σε απευθείας συνομιλίες με τον Ζελένσκι.

Ο Τραμπ, που συνήθως δεν διστάζει να εκφράσει την καταδίκη του, παρέμεινε αξιοσημείωτα σιωπηλός - ακόμη και όταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν την οργή τους για τις ενέργειες της Ρωσίας, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Βρετανικό Συμβούλιο.

Στο παρελθόν, ο Τραμπ είχε απειλήσει τον Πούτιν με «σοβαρές συνέπειες» αν δεν τερμάτιζε τον πόλεμο. Την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ότι θα ήξερε εντός «δύο εβδομάδων» αν η Ρωσία ήταν σοβαρή σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, στις ίδιες δηλώσεις, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί εντελώς, κάτι που δεν έχει ακόμη αποκλείσει, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Μετά το πέρας αυτών των δύο εβδομάδων, ο Τραμπ δήλωσε: «Θα λάβω μια απόφαση σχετικά με το τι θα κάνουμε. ... Θα είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, και αυτή είναι αν θα επιβάλουμε μαζικές κυρώσεις ή μαζικούς δασμούς, ή και τα δύο, ή αν δεν θα κάνουμε τίποτα και θα πούμε: «Είναι δικός σας αγώνας»».

Το μεγάλο στοίχημα για τον Τραμπ είναι να πείσει το Κρεμλίνο να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει δηλώσει πρόθυμος να συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο τον Πούτιν, όμως η Μόσχα εξακολουθεί να απορρίπτει την ιδέα. Για τον Λευκό Οίκο, μια τέτοια συνάντηση θεωρείται «απαραίτητο επόμενο βήμα» προς την ειρήνη, όπως δήλωσαν τόσο ο Γουίτκοφ όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, υποστήριξε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ έχει σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο προς την ειρήνη σε δύο εβδομάδες απ’ ό,τι ο Τζο Μπάιντεν σε τρεισήμισι χρόνια». Ωστόσο ο πόλεμος συνεχίζεται με αμείωτη ένταση υπογραμμίζει το αμερικανικό ΜΜΕ.