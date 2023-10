Δίκη Τραμπ: Χρησιμοποιούσε «ανακριβή» οικονομικά στοιχεία επί μια δεκαετία, λέει η Νέα Υόρκη (pics)

Σήμερα αρχίζει στη Νέα Υόρκη σε αστικό δικαστήριο η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ και δύο παιδιών του με την κατηγορία ότι διόγκωναν υπερβολικά για χρόνια τα περιουσιακά τους στοιχεία σε μια υπόθεση που απειλεί την οικονομική του αυτοκρατορία και αποτελεί το προοίμιο δικαστικού μαραθωνίου που περιμένει το φαβορί των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν τοποθετήσει οδοφράγματα καθώς διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο ζητώντας τη φυλάκιση του Τραμπ.

O Τραμπ πριν εισέλθει στην αίθουσα δικαστηρίου σε πολιτειακό δικαστήριο στο κέντρο του Μανχάταν, δήλωσε: «Πρόκειται για τη συνέχιση του μεγαλύτερου κυνηγιού μαγισσών όλων των εποχών».

«Έχουμε μια σπουδαία εταιρεία. Έφτιαξα μια σπουδαία εταιρεία. Είναι τεράστια», συνέχισε. «Έχει μερικά από τα μεγαλύτερα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία στον κόσμο. Και τώρα πρέπει να πάω ενώπιον ενός απατεώνα δικαστή».

Ο Τραμπ, ο οποίος φορούσε σκούρο μπλε κοστούμι, πιο φωτεινή μπλε γραβάτα και καρφίτσα με την αμερικανική σημαία στο πέτο του, αποκάλεσε και πάλι τη Γενική Εισαγγελέα Τζέιμς, η οποία είναι μαύρη, «ρατσίστρια» και είπε ότι η Δημοκρατικός έχει βεντέτα εναντίον του, ενώ ισχυρίστηκε ότι η ποινική υπόθεση ήταν μια επίθεση στην εκστρατεία του για τις εκλογές του 2024. «Είναι μια προσπάθεια να με πληγώσει στις εκλογές», είπε ο Τραμπ. «Δεν έχει ξαναγίνει».

«Είναι απάτη. Είναι απάτη. Για να ξέρετε, οι οικονομικές μου καταστάσεις είναι εκπληκτικές», ισχυρίστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι δικηγόροι του Τραμπ θα τον υπερασπιστούν ενώπιον του δικαστή Άρτερ Ενγκορόν, τον οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε «απατεώνα δικαστή» τη Δευτέρα.

Ο πρώην πρόεδρος σκοπεύει να παραστεί την πρώτη εβδομάδα της δίκης, σύμφωνα με δικαστική κατάθεση σε άσχετη υπόθεση. Αναμένεται να καταθέσει αργότερα στην υπόθεση, δήλωσε εκπρόσωπος.

Από τη μεριά της η Τζέιμς δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν εισέλθει στην αίθουσα του δικαστηρίου.: «Δεν έχει σημασία πόσα χρήματα νομίζετε ότι έχετε, κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ο νόμος είναι τόσο ισχυρός όσο και εύθραυστος. Και σήμερα στο δικαστήριο θα αποδείξουμε την υπόθεσή μας».

Η Αλίνα Χάμπα, η δικηγόρος που έχει εκπροσωπήσει τον Τραμπ, δήλωσε πριν εισέλθει στην αίθουσα του δικαστηρίου: «Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με την ελπίδα ότι θα υπάρξει κάποιο επίπεδο νόμου και τάξης. Αν και η πίστη μου στο σύστημα είναι επιφυλακτική, έχω πίστη στον Ντόναλντ Τραμπ».

Η δίκη έρχεται μια εβδομάδα αφότου ο δικαστής που προεδρεύει της υπόθεσης έκρινε τον Τραμπ υπεύθυνο για απάτη και θα αφορά σε μεγάλο βαθμό τις ποινές που πρέπει να αντιμετωπίσει.

Η Τζέιμς ζητά πρόστιμα ύψους τουλάχιστον 250 εκατομμυρίων δολαρίων, μόνιμη απαγόρευση στον Τραμπ και στους γιους του Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ να διευθύνουν επιχειρήσεις στη Νέα Υόρκη και πενταετή περιορισμό των δραστηριοτήτων εμπορικών ακινήτων από τον Τραμπ και τη ναυαρχίδα του, τον Οργανισμό Τραμπ.

Ο Κέβιν Γουάλας, δικηγόρος στο γραφείο της Γενικής Εισαγγελέως της Πολιτείας Λετίθια Τζέιμς, δήλωσε στην εναρκτήρια αγόρευσή του ότι ο Τραμπ περιέγραφε τα οικονομικά του σε τράπεζες και ασφαλιστές με "ουσιωδώς ανακριβή τρόπο" επί μια δεκαετία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η υπόθεση αποτελεί μέρος ενός πολιτικού κυνηγιού μαγισσών.

Ο δικαστής Άρθουρ Ένγκορον αποφάνθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η Τζέιμς είχε αποδείξει την υπόθεση απάτης της εναντίον του Τραμπ, των δύο ενήλικων γιων του και 10 εταιρειών του.

Ο Ένγκορον περιέγραψε με καυστικούς όρους τον τρόπο με τον οποίο επινόησαν αποτιμήσεις. Αυτό περιελάμβανε τον Τραμπ που υπολόγιζε την αξία του διαμερίσματός του στον Πύργο Τραμπ σαν να ήταν τριπλάσιο από το πραγματικό του μέγεθος.

«Μια απόκλιση αυτής της τάξης μεγέθους, από έναν εργολάβο ακινήτων που υπολογίζει το μέγεθος του δικού του χώρου διαβίωσης δεκαετιών, μπορεί να θεωρηθεί μόνο απάτη», είπε.

