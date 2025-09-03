Δικαστής ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε παράνομα τις επιχορηγήσεις στο Χάρβαρντ

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, τερμάτισε παράνομα περίπου 2,2 δισ. δολάρια σε επιχορηγήσεις που είχαν χορηγηθεί στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και δεν μπορεί πλέον να διακόψει τη χρηματοδότηση της έρευνας στο φημισμένο πανεπιστήμιο.

Η απόφαση της περιφερειακής δικαστή Άλισον Μπάροουζ στη Βοστώνη σηματοδότησε μια σημαντική νομική νίκη για το Χάρβαρντ, καθώς το πανεπιστήμιο επιδιώκει να καταλήξει σε συμφωνία που θα μπορούσε να θέσει τέλος στη μακροχρόνια διαμάχη με τον Λευκό Οίκο.

Το Χάρβαρντ, με έδρα το Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, βρέθηκε στο επίκεντρο της εκστρατείας της κυβέρνησης Τραμπ για τον έλεγχο της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, με στόχο να επιβληθούν αλλαγές στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, τα οποία, σύμφωνα με τον Τραμπ, επηρεάζονται από αντισημιτικές και «ριζοσπαστικά αριστερές» ιδεολογίες.

Τρία άλλα πανεπιστήμια έκλεισαν συμφωνίες με τη διοίκηση, μεταξύ αυτών το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, το οποίο τον Ιούλιο συμφώνησε να καταβάλει 220 εκατομμύρια δολάρια για την αποκατάσταση ομοσπονδιακών κονδυλίων που είχαν ακυρωθεί λόγω ισχυρισμών ότι επέτρεψε την έξαρση αντισημιτισμού στην πανεπιστημιούπολη.

Όπως και με το Κολούμπια, η κυβέρνηση Τραμπ έλαβε μέτρα κατά του Χάρβαρντ σχετικά με το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα διαμαρτυρίας που συγκλόνισε την πανεπιστημιούπολη και άλλα αμερικανικά πανεπιστήμια μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο στη Γάζα.

Το Χάρβαρντ δήλωσε ότι έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η πανεπιστημιούπολη είναι φιλόξενη για Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές, οι οποίοι, όπως αναγνωρίζει, υπέστησαν «κακή και κατακριτέα» μεταχείριση μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Τα αιτήματα, τα οποία διατυπώθηκαν σε επιστολή της 11ης Απριλίου από ομάδα εργασίας της διοίκησης, περιλάμβαναν εκκλήσεις προς το πανεπιστήμιο να αναδιαρθρώσει τη διακυβέρνησή του, να αλλάξει πρακτικές προσλήψεων και εισαγωγής ώστε να διασφαλιστεί ιδεολογική ισορροπία απόψεων και να τερματιστούν ορισμένα ακαδημαϊκά προγράμματα.

Μετά την απόρριψη αυτών των αιτημάτων από το Χάρβαρντ, η κυβέρνηση φέρεται να άρχισε να λαμβάνει αντίποινα, μειώνοντας σημαντικά τη χρηματοδότηση που θεωρείται ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη της επιστημονικής και ιατρικής έρευνας.

Ο Μπάροουζ, διορισμένος από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, έχει ήδη απαγορεύσει στην κυβέρνηση να σταματήσει τη δυνατότητα του Χάρβαρντ να φιλοξενεί διεθνείς φοιτητές, οι οποίοι αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο του φοιτητικού σώματος.