Η εισαγγελία της Ναντέρ στη Γαλλία άσκησε έφεση κατά απόφασης ποινικού δικαστηρίου της 18ης Δεκεμβρίου στην υπόθεση μιας 42χρονης Αλγερινής νταντάς, η οποία καταδικάστηκε για τη δηλητηρίαση εβραϊκής οικογένειας στην οποία εργαζόταν, αφού το δικαστήριο αρνήθηκε να αναγνωρίσει αντισημιτικό κίνητρο στο έγκλημα.

Η υπόθεση ανάγεται στον Ιανουάριο του 2024 στο Λεβαλουά-Περέ, δυτικά του Παρισιού, όπου η νταντά έριξε σκόπιμα καθαριστικά προϊόντα σε αρκετά μπουκάλια αλκοόλ που ανήκαν στους γονείς των παιδιών που είχε υπό τη φροντίδα της.

Το μολυσμένο αλκοόλ προκάλεσε ασθένεια στο ζευγάρι.

Το δικαστήριο καταδίκασε τη γυναίκα σε ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων τα δυόμισι θα εκτιθούν, και επέβαλε πενταετή απαγόρευση εισόδου και παραμονής στο γαλλικό έδαφος. Επιπλέον, κρίθηκε ένοχη για χρήση πλαστών εγγράφων, αφού οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή της μια πλαστή βελγική ταυτότητα.

Παρά τα αιτήματα των εισαγγελέων, το δικαστήριο απέρριψε την επιβαρυντική περίσταση του αντισημιτισμού.

Οι ανακριτικές αρχές επικαλέστηκαν δηλώσεις που φέρεται να έκανε η κατηγορούμενη κατά τη διάρκεια έρευνας, στις οποίες ανέφερε ότι στοχοποίησε τους εργοδότες της επειδή «έχουν χρήματα και εξουσία» και ότι «δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε εργαστεί για μια Εβραία γυναίκα». Στη δίκη, η κατηγορούμενη χαρακτήρισε αργότερα τις δηλώσεις αυτές «μισαλλόδοξες», αλλά αρνήθηκε ότι οι πράξεις της είχαν ως κίνητρο τον ρατσισμό ή τον αντισημιτισμό.

Στο σκεπτικό της απόφασής του, το δικαστήριο ανέφερε ότι οι δηλώσεις αυτές δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θεμελίωση αντισημιτικού κινήτρου, επισημαίνοντας ότι έγιναν χωρίς την παρουσία δικηγόρου. Παρ’ όλα αυτά, οι δικαστές υπογράμμισαν τη σοβαρότητα του αδικήματος, χαρακτηρίζοντάς το ως σοβαρή παραβίαση εμπιστοσύνης και επισημαίνοντας αυτό που αποκάλεσαν ασυνεπή συμπεριφορά της κατηγορούμενης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Οι δικηγόροι της οικογένειας, Πατρίκ Κλουγκμάν και Σασά Γκοζλάν, άσκησαν έντονη κριτική στην ετυμηγορία, υποστηρίζοντας ότι ο αντισημιτισμός βρισκόταν στον πυρήνα της υπόθεσης και πρέπει να αναγνωριστεί ρητά. Τόνισαν ότι η έφεση είναι απαραίτητη για να «ονομαστεί ξεκάθαρα αυτό που συνέβη».

Η έφεση της εισαγγελίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανεκτίμηση των κατηγοριών και σε αυστηρότερο νομικό χαρακτηρισμό του αδικήματος.

