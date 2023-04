Διεθνής Ερυθρός Σταυρός: Σχεδόν αδύνατο να παρασχεθεί βοήθεια στο Σουδάν (pics&vid)

Η Διεθνής Ομοσπονδία Εταιρειών Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσε την Τρίτη ότι είναι σχεδόν αδύνατο να παρασχεθούν ανθρωπιστικές υπηρεσίες γύρω από την πρωτεύουσα του Σουδάν, Χαρτούμ, και προειδοποίησε ότι το σύστημα υγείας της χώρας κινδυνεύει με κατάρρευση.

«Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αδύνατο να παρασχεθούν ανθρωπιστικές υπηρεσίες μέσα και γύρω από το Χαρτούμ», ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Farid Aiywar, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της IFRC για το Σουδάν. «Υπάρχουν τηλεφωνήματα από διάφορες οργανώσεις και ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί και ζητούν εκκένωση», πρόσθεσε.

Ο Aiywar προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι διαταραχές στο σουδανικό σύστημα υγείας, «θα οδηγηθεί σχεδόν σε κατάρρευση».

Πάνω από 1.000 Ευρωπαίοι πολίτες και περίπου 150 Έλληνες βρίσκονται στο Σουδάν, που βρίσκεται στο χείλος υγειονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος και τόνισε ότι «αν δεν βρεθεί ασφαλής δίοδος, δεν προχωράμε σε εκκενώσεις, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο»

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο υφυπουργός ανέφερε ότι «από την πρώτη στιγμή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε συστήσει σε Έλληνες να μην ταξιδέψουν εκεί αλλά και σε όσους βρισκόταν ήδη στο Σουδάν, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και αυτό λέμε και τώρα: να παραμείνουν στα σπίτια τους οι Έλληνες γιατί δεν αποτελούν στόχο, αλλά βρίσκονται ανάμεσα σε αντιμαχόμενους».

Γνωστοποίησε πως οι επικεφαλής των μονάδων διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ είχαν μια σύσκεψη χθες σχετικά με το πως μπορεί να προχωρήσει η κατάσταση για τους Ευρωπαίους πολίτες στο Σουδάν και ενδέχεται να υπάρξει και νέα σύσκεψη σήμερα, προκειμένου οι χώρες της ΕΕ, στο σύνολό τους, να μπορούν -αν κριθεί απαραίτητο- είτε να προχωρήσουν σε έναν απεγκλωβισμό από το Σουδάν είτε να υπάρξει ένας εφοδιασμός στα μέρη όπου υπάρχουν Ευρωπαίοι πολίτες.

«Αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες να δούνε όλες τις πιθανότητες, γιατί ακόμα και το αεροδρόμιο δεν λειτουργεί. Οπότε, πρέπει να βρεθεί ένας ασφαλής τρόπος, αν δεν βρεθεί ασφαλής δίοδος, δεν προχωράμε σε εκκενώσεις, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο», είπε.

Εξήγησε ότι «η χώρα που έχει την ευθύνη του συντονισμού - μίας που εκεί δεν υπάρχουν και διπλωματικές αρχές - το Κάιρο είναι αυτό που εξυπηρετεί το Σουδάν, βλέπει όλες τις πιθανότητες και είμαστε σε στενή συνεργασία μαζί τους».

Τόνισε πως αυτό που λένε σε όλους τους πολίτες που βρίσκονται στο Σουδάν, είναι να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, ενώ ανέφερε πως ο τρόπος που μπορούν να κινηθούν σαν Υπουργείο είναι «κεντρικά», «ευρωπαϊκά».

Ανέφερε πως από την αρχή της έκρυθμης αυτής κατάστασης στο Σουδάν, είχαν επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας του Σουδάν, με τον επίτιμο Πρόξενό μας εκεί αλλά και με τον Μητροπολίτη του Σουδάν, υπενθυμίζοντας πως όσοι Έλληνες βρίσκονται στην περιοχή θα πρέπει να έχουν δώσει τα στοιχεία τους στην Πρεσβεία στο Κάιρο.

Σημειώνεται πως 15 ορθόδοξοι - ανάμεσα τους Έλληνες και δύο παιδιά - είναι εγκλωβισμένοι στον μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού. Τα εφόδια όπως λένε στην ΕΡΤ αρκούν για λίγες ημέρες ακόμη ενώ οι μάχες κλιμακώνονται.

«Έχουμε πει στον Μητροπολίτη να παραμείνει στην Εκκλησία όπως οι υπόλοιποι παραμένουν στα σπίτια τους. Οι Γάλλοι είναι αυτοί που αυτή τη στιγμή έχουν τους περισσότερους εγκλωβισμένους και αυτοί έχουν την ευθύνη αυτή τη στιγμή των επιχειρήσεων για λογαριασμό της Ελλάδας» είπε ο κ.Κατσανιώτης. Για τους τραυματίες σημείωσε πως η κατάστασή τους παραμένει σταθερή

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή του Νίκου Δένδια ενεργοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών, η οποία βρίσκεται σε επικοινωνία και συντονισμό με τα υπόλοιπα κράτη - μέλη της ΕΕ, μέσω του συστήματος Προξενικής Συνεργασίας.

Να προχωρήσουν επειγόντως σε άμεση κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν, που μαστίζεται από εμφύλιο, καλεί τους αντίπαλους στρατηγούς ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος επισκέπτεται την Ιαπωνία, συζήτησε χωριστά με τον αρχηγό του στρατού στρατηγό Αμπντέλ Φατάχ αλ-Μπουρχάν και τον ηγέτη των παραστρατιωτικών, τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, γνωστό ως Χεμεντί.

Σύμφωνα με τον Μπλίνκεν, η κατάπαυση του πυρός «θα επέτρεπε να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους που επλήγησαν από τις μάχες, να επανενωθούν οι σουδανικές οικογένειες και να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των μελών της διεθνούς κοινότητας στο Χαρτούμ», σύμφωνα με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα ο εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ, ο Βεντάντ Πατέλ.

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με τον Άντονι Μπλίνκεν, αμερικανική διπλωματική αυτοκινητοπομπή δέχθηκε πυρά χθες Δευτέρα στο Σουδάν, προσθέτοντας ότι οι αρχικές αναφορές έδειχναν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από δυνάμεις που συνδέονται με τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης της χώρας. Για «ανεύθυνο» και «επικίνδυνο» συμβάν έκανε λόγο ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, σημειώνοντας πως «το προσωπικό μας είναι σώο και ασφαλές».

Μάλιστα, ο Μπλίνκεν ανέφερε ότι ο στρατηγός επικεφαλής της RSF του είπε ότι οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους Αμερικανούς διπλωμάτες είναι απαράδεκτος.

Ο Ντάγκλο δήλωσε σήμερα ότι συνομίλησε με τον Μπλίνκεν στο τηλέφωνο και «συζήτησαν πιεστικά ζητήματα». «Θα έχουμε και άλλη συνομιλία για να συνεχίσουμε τον διάλογο και να εργαστούμε χέρι - χέρι για να χτίσουμε ένα πιο φωτεινό μέλλον για τα κράτη μας», επεσήμανε σε ανάρτησή του στο Twitter.

