Επίθεση στο σπίτι του δέχτηκε ο πρεσβευτής της ΕΕ στο Σουδάν

Ο πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σουδάν δέχτηκε επίθεση μέσα στην κατοικία του σήμερα, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Αυτό συνιστά κατάφωρη παραβίαση της Σύμβασης της Βιέννης. Η ασφάλεια των διπλωματικών εγκαταστάσεων και του προσωπικού είναι ευθύνη των σουδανικών αρχών και υποχρέωσή τους, βάση του διεθνούς δικαίου», ανέφερε.

A few hours ago, the EU Ambassador in #Sudan was assaulted in his own residency.



This constitues a gross violation of the Vienna Convention. Security of diplomatic premises and staff is a primary responsibility of Sudanese authorities and an obligation under international law.