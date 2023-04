Μαρτυρίες εγκλωβισμένων Ελλήνων στο Σουδάν: «Ελπίζουμε σε ένα θαύμα»

Δραματικές είναι οι μαρτυρίες των Ελλήνων στο Σουδάν την ώρα που ο απολογισμός των συγκρούσεων που βυθίζουν τη χώρα στον εμφύλιο γίνεται όλο και πιο βαρύς.

Σύμφωνα με απεσταλμένο του ΟΗΕ, ο τραγικός απολογισμός υπερβαίνει τους 185 νεκρούς αμάχους, τους 1.800 τραυματίες κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας των σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δυνάμεων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για υγειονομική κρίση ενώ στόχος στρατιωτικών επιδρομών έχουν γίνει και νοσοκομεία.

Στο Χαρτούμ, δύο παιδιά βρίσκονται ανάμεσα στους Έλληνες που παραμένουν κλεισμένοι στον ναό του Ευαγγελισμού, για δεύτερη ημέρα.Τα εφόδια όπως λένε στην ΕΡΤ αρκούν για λίγες ημέρες ακόμη ενώ οι μάχες κλιμακώνονται.

Ο Μητροπολίτης Νουβίας και παντός Σουδάν, Σάββας, δίνει δραματική περιγραφή με μοναδική όπως λέει ελπίδα ένα θαύμα:

«Χρησιμοποιούν βαρύ οπλισμό. Χρησιμοποιούμε τη γεννήτρια μια ώρα την ημέρα. Δεν υπάρχει ρεύμα δεν υπάρχει νερό είναι δύσκολη η κατάσταση. Περιμένουμε και ελπίζουμε σε ένα θαύμα.»

Η Αλεξάνδρα Καλουμέτη, που είναι μεταξύ των εγκλωβισμένων στη Μητρόπολη, είπε στην ΕΡΤ:

«Έχουν πυροβολήσει ανθρώπους σήμερα στο δρόμο. Με πήρε η μάνα μου και μου είπε να προσπαθήσουμε να έρθουμε στο σπίτι. Μετά μας ξαναπήρε να προειδοποιήσει ότι γίνεται χαμός δίπλα στο σπίτι μας, λέγοντας μείνετε μέσα, σκοτώνουν.»

Ο Παύλος Παγουλάτος κάτοικος Σουδάν, έτυχε να ταξιδέψει στην Ελλάδα λίγο πριν από το ξέσπασμα των συγκρούσεων, αφήνοντας πίσω την οικογένειά του. Ο πατέρας και η θεία του βρίσκονται στο ξενοδοχείο που διαθέτουν και που είναι στο επίκεντρο των μαχών. Στο ξενοδοχείο είναι ξαπλωμένοι στα πατώματα και αποφεύγουν τα παράθυρα και προσπαθούν να βρουν κάποια επικοινωνία με τον εξωτερικό χώρο.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Εμείς δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους εκείνοι μόνο μας παίρνουν και μαθαίνουμε τα νέα τους»

Οι δύο Έλληνες που τραυματίστηκαν βρίσκονται εκτός κινδύνου, ωστόσο δεν έχουν ακόμη χειρουργηθεί καθώς λόγω των εχθροπραξιών ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός βρίσκεται σε έλλειψη.

«Δεν έχει σταματήσει η αιμορραγία και περιμένω τον γιατρό», είπε Έλληνας τραυματίας στο OPEN.

Ο Επίτιμος Άμισθος Πρόξενος της Ελλάδας στο Σουδάν, Γεράσιμος Παγουλάτος περιγράφει: «Χειροτέρεψαν τα πράγματα, υπάρχουν βομβαρδισμοί από αέρος και μάχες μεταξύ των δυο αντιπάλων»

Με εντολή του Νίκου Δένδια ενεργοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών, η οποία βρίσκεται σε επικοινωνία και συντονισμό με τα υπόλοιπα κράτη - μέλη της ΕΕ μέσω του συστήματος Προξενικής Συνεργασίας.

Οι ένοπλες συγκρούσεις εξαπλώνονται στο Νταρφούρ στα δυτικά, στα ανατολικά της χώρας καθώς και στο μεγάλο λιμάνι του Πορτ Σουδάν.

Δραματική είναι η κατάσταση για τους αμάχους. Εδώ και 3 ημέρες δε βγαίνουν από τα σπίτια τους, το ρεύμα κόβεται, τα τρόφιμα τελειώνουν και ελάχιστοι έχουν πρόσβαση σε νερό.

«Η μυρωδιά του θανάτου είναι παντού», λέει ο Σουδανός γιατρός στο CNN. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, το νοσοκομείο al-Moallem βομβαρδιζόταν από τις δυνάμεις της RSF για δύο ημέρες, προτού εκκενωθεί από τον σουδανικό στρατό.

Το Συνδικάτο Σουδανών Γιατρών απευθύνει έκκληση για βοήθεια. Τα τρία μεγάλα νοσοκομεία του Χαρτούμ είναι «εκτός λειτουργίας» λόγω βομβαρδισμών». Βόρεια του Χαρτούμ, το Διεθνές Νοσοκομείο σύντομα δεν θα λειτουργεί ούτε με γεννήτριες αφού «πρόκειται να ξεμείνουν από καύσιμα». Στην πόλη El-Obeid του νότιου Σουδάν, το νοσοκομείο Al-Daman εκκενώθηκε.

Η διεθνής κοινότητα ζητεί αποκλιμάκωση, αλλά καμία πλευρά δε φαίνεται έτοιμη να παραδώσει τα όπλα. Ο ντε φάκτο ηγέτης του κράτους Αμπντέλ Φατάχ αλ-Μπουρχάν, δήλωσε ότι κάθε πόλεμος τελειώνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ακόμα και αν ο αντίπαλος ηττηθεί, ενώ κήρυξε αντάρτες τους παραστρατιωτικούς του αντίπαλου στρατηγού Χεμεντί που ηγείται του RSF.

Με νέα βίντεο ο RSF υποστηρίζει ότι έχει εισβάλει στο κτίριο των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών και κατέλαβε αεροπορική βάση στα βόρεια στην πόλη Μερόβε. O επικεφαλής των παραστρατιωτικών Μοχάμεντ Χαμντάμ Ντάγκλο - γνωστός και ως Χεμεντί - δεν αφήνει ελπίδες συμβιβασμού. Αποκάλεσε τον Μπουρχάν εξτρεμιστή ισλαμιστή που σκοτώνει αμάχους και καλεί τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει εναντίον του.

More than 100 civilians are dead and hundreds more have been wounded in Sudan after clashes erupted between the Sudan Armed Forces and the Rapid Support Forces. pic.twitter.com/WzRV5do3k5