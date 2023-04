Σουδάν: Διατάχτηκε διάλυση της παραστρατιωτικής ομάδας - Αγωνία για τους Έλληνες

Τη διάλυση της παραστρατιωτικής οργάνωσης Rapid Support Forces διέταξε ο αρχηγός του στρατού στο Σουδάν, χαρακτηρίζοντάς την επαναστατική ομάδα, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της αφρικανικής χώρας, ενώ μαίνονται για τρίτη ημέρα οι συγκρούσεις της παράταξης με τον στρατό, με τη χώρα να βυθίζεται στη δίνη του εμφυλίου.

Η διαταγή ακολουθεί μια βίαιη διαμάχη για την εξουσία που έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 97 αμάχων και τον τραυματισμό 365 από την έναρξη των μαχών νωρίς το Σάββατο, σύμφωνα με τον απολογισμό που δημοσίευσε η Κεντρική Επιτροπή των Σουδανών Γιατρών, μια ομάδα ακτιβιστών. Η κυβέρνηση δεν έχει δημοσιεύσει απολογισμό. Ωστόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει λόγο για 83 νεκρούς και 1.126 τραυματίες, επισημαίνοντας πως η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι τραγική. Μεταξύ των σοβαρά τραυματισμένων βρίσκονται και δύο Έλληνες.

Βομβαρδισμοί και αεροπορικές επιδρομές συγκλόνισαν το Χαρτούμ τη Δευτέρα, μεταξύ άλλων κοντά στο στρατιωτικό αρχηγείο και στο Μπαχρί, ακριβώς απέναντι από τον ποταμό Νείλο, κοντά σε μια άλλη βάση, δήλωσαν μάρτυρες στις περιοχές. Καπνός υψωνόταν από τον διάδρομο προσγείωσης του διεθνούς αεροδρομίου της πρωτεύουσας, όπου εκρήξεις και πυρκαγιές ήταν ορατές στις τηλεοπτικές εικόνες.

Το σπάνιο ξέσπασμα βίας στην πρωτεύουσα εξαπλώθηκε και σε άλλα μέρη του Σουδάν, φέρνοντας αντιμέτωπες τις ένοπλες δυνάμεις με τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), μια πρώην πολιτοφυλακή που επρόκειτο να συγχωνευθεί με τον στρατό και της οποίας οι ηγέτες μοιράζονταν την εξουσία σε ένα κυβερνητικό στρατιωτικό συμβούλιο.

Ο αρχηγός του στρατού στρατηγός Αμπντέλ Φατάχ αλ-Μπουρχάν ηγείται του κυβερνητικού συμβουλίου, ενώ ο ηγέτης των RSF στρατηγός Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκάλο, γνωστός ως Χεμεντί, είναι ο αναπληρωτής του.

Η παρατεταμένη διαμάχη για την εξουσία αυξάνει τον κίνδυνο να περιπέσει το Σουδάν σε εμφύλιο πόλεμο τέσσερα χρόνια μετά την ανατροπή του επί μακρόν κυβερνώντος απολυταρχικού Όμαρ αλ Μπασίρ σε εξέγερση, καθώς και τον εκτροχιασμό μιας διεθνώς υποστηριζόμενης συμφωνίας-πλαισίου για την έναρξη μιας πολιτικής μετάβασης που επρόκειτο να υπογραφεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η Αίγυπτος, η οποία είναι από καιρό επιφυλακτική απέναντι στην πολιτική αλλαγή στο Χαρτούμ, είναι ο σημαντικότερος υποστηρικτής των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν. Ο Χεμεντί έχει καλλιεργήσει δεσμούς με διάφορες ξένες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ρωσίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι απαιτείται άμεση κατάπαυση του πυρός, λέγοντας ότι την άποψη αυτή συμμερίζεται η διεθνής κοινότητα. «Υπάρχει μια κοινή βαθιά ανησυχία για τις μάχες, τη βία που συνεχίζεται στο Σουδάν - την απειλή που θέτει για τους πολίτες, που θέτει για το σουδανικό έθνος και ενδεχομένως θέτει ακόμη και για την περιοχή», δήλωσε ο Μπλίνκεν στην Ιαπωνία.

Εντείνεται η αγωνία για τους Έλληνες που βρίσκονται «σήμερα στο επίκεντρο της διαμάχης», όπως γνωστοποίησε ο Μητροπολίτης Νουβίας και παντός Σουδάν, Σάββας, που παραμένει εντός της Μητρόπολης στο Χαρτούμ μαζί με 15 ακόμα άτομα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μεταξύ των εγκλωβισμένων βρίσκονται και δύο παιδιά.

«Χρησιμοποιούν βαρύ οπλισμό σήμερα. Δεν μπορεί κανείς να βγει έξω ούτε τις πόρτες να ανοίξει. Υπάρχουν αδέσποτες σφαίρες, οπότε είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε σημεία που δεν μπορούν να χτυπήσουν σφαίρες γιατί τις προηγούμενες ημέρες χτύπησαν και τις πόρτες και τα παράθυρα, οπότε είμαστε σε σημεία τέτοια που να μην κινδυνεύουμε» τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενος στο θέμα των προμηθειών και τις ανάγκες που υπάρχουν τόνισε ότι «Δόξα τω Θεώ, έχουμε επάρκεια σε τρόφιμα και σε νερό. Δεν έχει ρεύμα και νερό, χρησιμοποιούμε τη γεννήτρια μία ώρα την ημέρα, μιάμιση περίπου, για να μπορέσουμε να φορτίσουμε τα κινητά και να προμηθευτούμε νερό από τα φίλτρα γιατί δεν μπορούμε να προμηθευθούμε ούτε πετρέλαιο για να έχουμε τη γεννήτρια σε συνεχή λειτουργία. Είναι δύσκολη κατάσταση[…] Περιμένουμε και ελπίζουμε σε ένα θαύμα».

