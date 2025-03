Διαψεύδει το Reuters ο Λευκός Οίκος: Δεν έχει ληφθεί απόφαση για απέλαση Ουκρανών από τις ΗΠΑ

Σε άμεση διάψευση δημοσιεύματος του Reuters, το οποίο ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να ανακαλέσει το καθεστώς προσωρινής νομικής προστασίας για περίπου 240.000 Ουκρανούς που διέφυγαν από τον πόλεμο στις ΗΠΑ προχώρησε την Πέμπτη (06/03) ο Λευκός Οίκος.

Το δημοσίευμα του Reuters είχε αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον σχεδίαζε να αφαιρέσει τη νομική προστασία από περισσότερους από 1,8 εκατ. μετανάστες από διάφορες χώρες που εισήλθαν στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο ανθρωπιστικών προγραμμάτων όταν ο Τζο Μπάιντεν ήταν στην εξουσία.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ τόνισε από την πλευρά της ότι δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση επί του παρόντος. «Πρόκειται για νέες ψευδείς ειδήσεις από το Reuters, που βασίζονται σε ανώνυμες πηγές που δεν έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλούν. Η αλήθεια: δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση αυτή τη στιγμή», ανέφερε σχετικά.

This is more fake news from Reuters based on anonymous sources who have no idea what they are talking about.



The truth: no decision has been made at this time.