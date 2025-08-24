Δυτική Τουρκία: Τριπλή σεισμική δόνηση με επίκεντρο την επαρχία Μπαλίκεσιρ (vids)

Τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, η ισχυρότερη εκ των οποίων ήταν 4,8 βαθμών, προκάλεσαν αναστάτωση στην επαρχία Μπαλίκεσιρ της δυτικής Τουρκίας, όπου στις 10 Αυγούστου είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ.
A M4.8 earthquake struck Sındırgı district, Balıkesir, Turkey. #deprem #gimpa #sismo— GeoTechWar (@geotechwar) August 24, 2025
Interior Minister Yerlikaya said AFAD and relevant institutions have launched field surveys.
Tremors felt locally; no serious damage reports yet. https://t.co/XU7IS8tATR pic.twitter.com/l5KcuLhZkL
Σύμφωνα με την τουρκική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD), η πρώτη δόνηση εντάσεως 4,8 βαθμών κατεγράφη στις 21:58 και ακολούθησαν στις 22:00 και 22:14 άλλοι δύο σεισμοί των 4,2 και 4,3 Ρίχτερ αντίστοιχα.
Το επίκεντρο των σεισμών είναι το ίδιο με τον σεισμό της 10ης Αυγούστου, η περιοχή Σιντίργκι του Μπαλίκεσιρ, και το εστιακό βάθος τους εντοπίστηκε στα 7 χιλιόμετρα.
#Earthquake (#deprem) possibly felt 21 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) August 24, 2025
M4.9 earthquake struck Western Turkey on Aug 24, 18:58 UTC (21:58 local).— GeoTechWar (@geotechwar) August 24, 2025
Epicenter 7 km NE of Sındırgı, 53 km SE of Balıkesir, depth 9 km. No immediate damage reports.#deprem #gimpa #sismo pic.twitter.com/45937ITy6T
Η δόνηση των 4,8 βαθμών έγινε αισθητή και στις γύρω επαρχίες. Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι τα αρμόδια συνεργεία άρχισαν του ελέγχους για τυχόν καταστροφές.
Ο νομάρχης του Μπαλίκεσιρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, δήλωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία αρνητική κατάσταση».