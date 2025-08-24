Δυτική Τουρκία: Τριπλή σεισμική δόνηση με επίκεντρο την επαρχία Μπαλίκεσιρ (vids)

Τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, η ισχυρότερη εκ των οποίων ήταν 4,8 βαθμών, προκάλεσαν αναστάτωση στην επαρχία Μπαλίκεσιρ της δυτικής Τουρκίας, όπου στις 10 Αυγούστου είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ.

A M4.8 earthquake struck Sındırgı district, Balıkesir, Turkey.



Interior Minister Yerlikaya said AFAD and relevant institutions have launched field surveys.



Tremors felt locally; no serious damage reports yet.

Σύμφωνα με την τουρκική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD), η πρώτη δόνηση εντάσεως 4,8 βαθμών κατεγράφη στις 21:58 και ακολούθησαν στις 22:00 και 22:14 άλλοι δύο σεισμοί των 4,2 και 4,3 Ρίχτερ αντίστοιχα.

Το επίκεντρο των σεισμών είναι το ίδιο με τον σεισμό της 10ης Αυγούστου, η περιοχή Σιντίργκι του Μπαλίκεσιρ, και το εστιακό βάθος τους εντοπίστηκε στα 7 χιλιόμετρα.

M4.9 earthquake struck Western Turkey on Aug 24, 18:58 UTC (21:58 local).



Epicenter 7 km NE of Sındırgı, 53 km SE of Balıkesir, depth 9 km. No immediate damage reports.

Η δόνηση των 4,8 βαθμών έγινε αισθητή και στις γύρω επαρχίες. Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι τα αρμόδια συνεργεία άρχισαν του ελέγχους για τυχόν καταστροφές.

Ο νομάρχης του Μπαλίκεσιρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, δήλωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία αρνητική κατάσταση».