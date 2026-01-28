Στα 73 του χρόνια, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει φτάσει στη μέση ηλικία στην οποία, ιστορικά, πεθαίνουν πολλοί Ρώσοι ηγέτες. Ο μακροβιότερος κυβερνήτης της χώρας από την εποχή του Στάλιν συνεχίζει να συγκεντρώνει στα χέρια του την απόλυτη εξουσία, όμως το ερώτημα για το πώς θα τελειώσει η «βασιλεία» του επανέρχεται όλο και πιο έντονα.

Σε νέα εκπομπή της Daily Mail, κορυφαίος ειδικός στη Ρωσία ανέλυσε τα πιο πιθανά σενάρια για την πτώση του, από φυσικό θάνατο μέχρι δολοφονία ή πραξικόπημα.

Ο δρ Τζον Κένεντι, επικεφαλής του προγράμματος Ρωσίας και Ευρασίας στο ινστιτούτου ερευνών RAND Europe, δήλωσε στον ανταποκριτή της βρετανικής εφημερίδας ότι, παρά την αυξανόμενη εσωτερική πίεση λόγω της αποτυχημένης εισβολής στην Ουκρανία, το πιο πιθανό σενάριο παραμένει ο Πούτιν να πεθάνει στην εξουσία.

Μάλιστα, προέβλεψε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί νωρίτερα απ’ όσο αναμένουν πολλοί, επικαλούμενος αξιόπιστες αναφορές για προβλήματα υγείας και αναζήτηση εναλλακτικών θεραπειών από τον Ρώσο πρόεδρο.

Παρά την οικονομική φθορά της Ρωσίας και τις τεράστιες ανθρώπινες απώλειες, ο Κένεντι χαρακτήρισε απίθανο ένα βίαιο τέλος μέσω εσωτερικής εξέγερσης της ελίτ. Όπως εξήγησε, ο Πούτιν έχει τοποθετήσει πιστούς συμμάχους σε όλες τις νευραλγικές θέσεις εξουσίας, ενώ η βάναυση καταστολή κάθε μορφής διαφωνίας καθιστά εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε οργανωμένη αμφισβήτηση.

«Όλοι εξαρτώνται από τον Πούτιν. Έχει συγκεντρώσει πλήρως την εξουσία γύρω από τον εαυτό του, ιδιαίτερα μετά την ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι δεν παρατηρήθηκε καμία σοβαρή έξαρση λαϊκών κινητοποιήσεων.

Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο δολοφονίας, κυρίως από περιφερειακές παρατάξεις και όχι από το κέντρο της Μόσχας. Μεγάλο μέρος του στρατού προέρχεται από φτωχές, αγροτικές περιοχές που έχουν επωμιστεί δυσανάλογο βάρος στον πόλεμο. Εκεί, σύμφωνα με τον Κένεντι, συσσωρεύονται παράπονα που θα μπορούσαν, με την πάροδο του χρόνου, να οδηγήσουν σε ακραίες ενέργειες.

Παρότι ο Πούτιν λαμβάνει πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας και εμφανίζεται ολοένα και λιγότερο δημόσια, ο ειδικός υπογράμμισε ότι «δολοφονίες συμβαίνουν» και ότι οι μετακινήσεις του εξακολουθούν να δημιουργούν δυνητικά ευάλωτα σημεία.

Καταλήγοντας, προειδοποίησε ότι οι ημέρες του Ρώσου προέδρου είναι μετρημένες και κάλεσε τη Δύση να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο χάους μετά την αποχώρησή του. «Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η Ρωσία είναι ώριμη για αλλαγή. Είτε αυτή έρθει από μέσα, είτε μέσω εξέγερσης είτε μέσω πραξικοπήματος, απαιτείται σχεδιασμός για όλα τα ενδεχόμενα».