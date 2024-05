Διαδήλωση στο Γερεβάν κατά της παραχώρησης εδαφών στο Αζερμπαϊτζάν

Διαδηλώσεις δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων πραγματοποιούνται την Πέμπτη (9/5) στο Γερεβάν με τους πολίτες να διαμαρτύρονται για την απόφαση της κυβέρνησης της Αρμενίας να «παραχωρήσει» εδάφη στο γειτονικό Αζερμπαϊτζάν. Επιδιώκοντας μια ειρηνευτική συμφωνία για να τερματιστεί μια διαμάχη πολλών δεκαετιών, οι αρμενικές αρχές ενέκριναν την επιστροφή στο Αζερμπαϊτζάν ορισμένων μεθοριακών χωριών που είχε καταλάβει ο στρατός της Αρμενίας τη δεκαετία του 1990. Όμως, η απόφαση αυτή, που από ορισμένους θεωρείται ως άχρηστη υπαναχώρηση, προκάλεσε αντιδράσεις.

«Ήρθα σήμερα εδώ επειδή θέλω να αφήσω στα παιδιά μας μια ωραία χώρα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, να παραχωρούμε τα εδάφη μας», είπε ο 77χρονος συνταξιούχος Εντίκ Νικογοσιάν.

Η διαδήλωση ήταν το αποκορύφωμα της πορείας που ξεκίνησαν πριν από έξι ημέρες οι κάτοικοι της περιοχής του Ταβούς, όπου βρίσκονται τα χωριά αυτά. Οι κάτοικοι έφτασαν σήμερα στο Γερεβάν, όπου ενώθηκαν με υποστηρικτές της αντιπολίτευσης και με πρόσφυγες από το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Ο Αρμένιος πρωθυπουργός, Νικόλ Πασινιάν, αποδεχόμενος την επιστροφή των μεθοριακών χωριών, «πουλάει τη γη μας», δήλωσε ένας άλλος διαδηλωτής, ο Νόρικ Σαχραμανιάν. «Πρέπει να τον καθαιρέσουν το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Ο Τιγκράν Μπαλασανιάν, 43 ετών, που έφυγε από το Ναγκόρνο Καραμπάχ, είπε ότι αγωνίστηκε «μέχρι τέλους» για αυτόν τον ορεινό θύλακα. «Όμως τον χάσαμε. Δεν θέλω να χάσουμε και την Αρμενία. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτές τις αδύναμες αρχές να παραχωρήσουν την Αρμενία», τόνισε.