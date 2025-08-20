Διαβουλεύσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Μέσω τηλεδιάσκεψης συνέρχονται οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των χωρών του ΝΑΤΟ παίρνοντας τη σκυτάλη από τη «Συμμαχία των Προθύμων» που ήδη συνεδρίασε υπό το βάρος των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος, παραχωρώντας συνέντευξη στο Fox News, ανασκευάζει τ βεβαιότητά του για συνάντηση Πούτιν και Ζελένσκι, αφήνοντας ανοικτό το «παράθυρο» για άλλου τύπου στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ.

«θα μάθουμε για τον Βλαντιμίρ Πούτιν τις επόμενες δύο εβδομάδες, αλλά αυτήν τη φορά είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος στο νέο μήνυμά του στην Ευρώπη, σημειώνει ότι ήδη η Γαλλία και η Βρετανία σχεδιάζουν στρατιωτική δύναμη εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να συνδράμουν με αεροπορική κάλυψη.

Η αεροπορική υποστήριξη των ΗΠΑ θα μπορούσε να γίνει με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής περισσότερων συστημάτων αεράμυνας στην Ουκρανία και της επιβολής ζώνης απαγόρευσης πτήσεων με αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, αναφέρει το BBC προειδοποιώντας, ωστόσο, και σε νέες αναλύσεις ότι δεν είναι ρεαλιστικός στόχος να αναπτυχθούν δυτικά στρατεύματα κατά μήκος 1000 χιλιομέτρων στα ουκρανικά σύνορα, ακόμη κι αν το δεχόταν βάσει συμφωνίας ο Βλάντιμιρ Πούτιν.

ΒΒC: Αγκάθια στον δρόμο προς τον παράδεισο του Τραμπ

«Αν καταφέρω να πάω στον παράδεισο» θα είναι για τη διευθέτηση του Ουκρανικού», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεοπτική συνέντευξη την Τρίτη. Αλλά ο δρόμος προς τον παράδεισο έχει αγκάθια, και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εμπόδια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ένα από τα οποία είναι ότι δεν είναι ακόμη σαφές ότι ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, επισημαίνει το BBC.

Από πλευράς του, το Κρεμλίνο υποβάθμισε τις φήμες για επικείμενη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι,

Πολωνία: Ανοικτό το σενάριο υβριδικής επίθεσης από τη Ρωσία

Την ίδια ώρα, η Πολωνία αφήνει ανοικτό ακόμη και το σενάριο υβριδικής επίθεσης από τη Ρωσία, εξετάζοντας το «αντικείμενο» που συνετρίβη στα ανατολικά της χώρας.

Όσο για το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, επιβεβαιώνει σαρωτικές επιθέσεις στο Σούμι και την Οδησσό, αλλά και σαρωτική προέλαση στην ανατολική Ουκρανία και το Ντονέτσκ, που βρίσκεται στο επίκεντρο των εδαφικών παραχωρήσεων. Το Kίεβο ανακοίνωσε ότι στην περιοχή του Σούμι, 14 άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά την επίθεση με drone, ανάμεσά τους τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας ηλικίας 5 μηνών, 4 και 6 ετών.

Στην Κοστιαντινίφκα της περιοχής του Ντονέτσκ, βόμβα ολίσθησης (glide bomb) έπληξε συγκρότημα κατοικιών και τρεις άνθρωποι παραμένουν θαμμένοι στα ερείπια, ενώ στην περιοχή της Οδησσού επλήγη σταθμός διανομής φυσικού αερίου.

Οι περιοχές του Χερνίχιβ, του Χάρκιβ (Χάρκοβο) και της Πολτάβα χτυπήθηκαν επίσης. Χρησιμοποιήθηκαν 60 drones και ένας βαλλιστικός πύραυλος.

«Όλες αυτές οι επιθέσεις επίδειξης ισχύος επιβεβαιώνουν μόνο την ανάγκη άσκησης πίεσης επί της Μόσχας, την ανάγκη επιβολής νέων κυρώσεων μέχρι η διπλωματία να φέρει αποτελέσματα. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που βοηθούν στον τερματισμό του ρωσικού πολέμου. Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και όλους όσοι επιδιώκουν την ειρήνη εργαζόμαστε κάθε μέρα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια. Χρειαζόμαστε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για τη διασφάλιση πραγματικής και αξιόπιστης ειρήνης», γράφει στην πλατφόρμα Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.