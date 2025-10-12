Δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι - Τραμπ μέσα σε δύο μέρες: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της αεράμυνας και των δυνατητοτήτων μεγάλου βεληνεκούς

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι συνομίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες, συζητώντας την ενίσχυση της αεράμυνας του Κιέβου, της ανθεκτικότητας και των δυνατότητων μεγάλου βεληνεκούς.

«Συζητήσαμε επίσης πολλές λεπτομέρειες που αφορούν τον ενεργειακό τομέα. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλά ενημερωμένος για όλα όσα συμβαίνουν. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τον διάλογό μας και οι ομάδες μας προετοιμάζονται», ανέφερε ο Ζελένσκι στο X.

I have just spoken with @POTUS – for the second time in two days – and today’s conversation was also very productive.



Yesterday, we agreed on a set of topics to discuss today, and we covered all the aspects of the situation: defense of life in our country, strengthening our… pic.twitter.com/ZVs0cLicIL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι, πριν συμφωνήσει να παράσχει τους Tomahawk, θα ήθελε να γνωρίζει τι σχεδιάζει να κάνει η Ουκρανία με αυτούς, επειδή δεν θέλει να κλιμακώσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι έχει «κάπως λάβει μια απόφαση» σχετικά με το θέμα.

Το Κρεμλίνο προειδοποιεί για «δραματική» κλιμάκωση εάν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν με Tomahawk την Ουκρανία

Υπενθυμίζεται ότι το Κρεμλίνο δήλωσε την Κυριακή ότι η Ρωσία ανησυχεί βαθιά για το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να προμηθεύσουν την ΟυκΡανία με πυραύλους Tomahawk, προειδοποιώντας ότι ο πόλεμος έχει φτάσει σε μια δραματική στιγμή, με κλιμάκωση από όλες τις πλευρές.

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χιλιομέτρων (1.550 μιλίων), πράγμα που σημαίνει ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς βαθιά μέσα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου των ΗΠΑ, ορισμένες παλαιότερες εκδόσεις των Tomahawk μπορούν να φέρουν πυρηνική κεφαλή.

«Το θέμα των Tomahawk προκαλεί εξαιρετική ανησυχία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στον δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν, σε δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή. «Τώρα είναι πραγματικά μια πολύ δραματική στιγμή, καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται από όλες τις πλευρές».

Ο Πεσκόφ είπε ότι, εάν εκτοξευθούν Tomahawk εναντίον της Ρωσίας, η Μόσχα θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι ορισμένες εκδόσεις του πυραύλου μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Φανταστείτε: εκτοξεύεται ένας πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς και γνωρίζουμε ότι θα μπορούσε να είναι πυρηνικός. Τι θα πρέπει να σκεφτεί η Ρωσική Ομοσπονδία; Πώς θα πρέπει να αντιδράσει η Ρωσία; Οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες στο εξωτερικό πρέπει να το κατανοήσουν αυτό», είπε ο Πεσκόφ.





