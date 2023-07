Δεύτερη διπλωματική συνάντηση Άντονι Μπλίνκεν - Ουάνγκ Γι

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Άντονι Μπλίνκεν, πρόκειται να συναντηθεί αργότερα σήμερα με το κορυφαίο στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (ΚΚΚ) σε ό,τι αφορά τις διπλωματικές υποθέσεις, τον Ουάνγκ Γι, στην Τζακάρτα.

Θα πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση που θα έχουν οι δυο διπλωμάτες μέσα σε χονδρικά έναν μήνα, έπειτα από αυτή της 19ης Ιουνίου στο Πεκίνο, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από τις δυο ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου για να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις στη σχέση τους.

Οι κ.κ. Μπλίνκεν και Ουάνγκ θα συναντηθούν στο περιθώριο της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας.

Η επίσκεψη που έκανε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο Πεκίνο ήταν η πρώτη αυτού του επιπέδου έπειτα από πέντε χρόνια. Ακολουθήθηκε από αυτήν της Αμερικανίδας υπουργού Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν την περασμένη εβδομάδα, ενώ στην κινεζική πρωτεύουσα αναμένεται επίσης την Κυριακή ο Αμερικανός ειδικός επιτετραμμένος για το κλίμα, ο πρώην ΥΠΕΞ Τζον Κέρι.

Μολονότι υπουργός Εξωτερικών της Κίνας είναι ο Τσιν Γκανγκ, ο κ. Ουάνγκ είναι ιεραρχικά ανώτερος.

Η Κίνα αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις και στο περιεχόμενο του ανακοινωθέντος που δημοσιοποιήθηκε στη Σύνοδο του NATO αυτή την εβδομάδα, διαμηνύοντας πως εναντιώνεται σθεναρά στις «κινήσεις» της συμμαχίας «προς ανατολάς, στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού» και πως «οποιαδήποτε ενέργεια» απειλήσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της θα αντιμετωπιστεί «αποφασιστικά».

