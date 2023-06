ΗΠΑ - Κίνα: Συνάντηση Μπλίνκεν με Ουάνγκ Γι σε αναζήτηση διπλωματικών διαύλων(vid)

Διπλωματικές επαφές με κορυφαίους Κινέζους αξιωματούχος έχει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Πεκίνο, σε μια επιχείρηση αναθέρμανσης των διπλωματικών σχέσεων. Σήμερα Δευτέρα είχε συνάντηση με τον κορυφαίο διπλωμάτη της Κίνας Ουάνγκ Γι, στην Ντιαογιουτάι, κυβερνητική βίλα στο Πεκίνο, για συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών.

The US secretary of state and Chinese foreign minister held talks in Beijing on their differences, from Taiwan to trade, but seemed to agree on little beyond keeping the conversation going https://t.co/pvXKHbKM5J pic.twitter.com/m6VdmuTCWZ