Deutsche Welle: Κύμα πτωχεύσεων στη Γερμανία

Ο αριθμός των επιχειρηματικών πτωχεύσεων στη Γερμανία έχει εκτιναχθεί στις αρχές του 2025, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έντεκα ετών και αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχεται η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Deutsche Welle.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, κατά τους πρώτους μήνες του έτους οι αιτήσεις πτώχευσης αυξήθηκαν σχεδόν κατά 12% σε ετήσια βάση, εξέλιξη που αποτυπώνει τη δυσκολία προσαρμογής πολλών επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης οικονομικής αδυναμίας.

Ιδιαίτερα ευάλωτες εμφανίζονται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της γερμανικής οικονομίας. Έρευνα του Γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (DIHK) δείχνει ότι σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις με λιγότερους από 20 εργαζομένους φοβάται επιδείνωση της οικονομικής της κατάστασης.

Πρόκειται για εταιρείες που αντιστοιχούν περίπου στο 85% του συνόλου των επιχειρήσεων στη χώρα, γεγονός που καθιστά το φαινόμενο ιδιαίτερα ανησυχητικό.

Όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Leibniz Halle (IWH), οι περισσότερες πτωχεύσεις αφορούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, με μέσο όρο περίπου δέκα εργαζομένους. Παράλληλα, αυξητική τάση καταγράφεται και στις προσωπικές πτωχεύσεις, στοιχείο που αντανακλά τη γενικότερη πίεση στα εισοδήματα και την οικονομική αντοχή των νοικοκυριών.

Οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας είναι ήδη ορατές. Το IWH εκτιμά ότι το 2025 θα επηρεαστούν έως και 170.000 - 200.000 θέσεις εργασίας, αριθμός σαφώς υψηλότερος από τα προ πανδημίας επίπεδα. Αν και μέρος αυτών των απωλειών ενδέχεται να αντισταθμιστεί από τη δημιουργία νέων θέσεων σε υγιέστερες επιχειρήσεις, η συνολική εικόνα παραμένει επιβαρυμένη, ιδίως σε περιφέρειες με υψηλή συγκέντρωση μικρών μονάδων.

Οι αιτίες των πτωχεύσεων είναι πολυπαραγοντικές. Η παρατεταμένη στασιμότητα της οικονομίας, το αυξημένο ενεργειακό κόστος, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες, οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και οι απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης έχουν διαβρώσει τα περιθώρια αντοχής πολλών επιχειρήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δυσκολίες επιδεινώνονται και από καθυστερημένες προσαρμογές ή επιχειρηματικά λάθη.

Παρά τη ζοφερή εικόνα, διαφαίνεται μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η κατάσταση ενδέχεται να σταθεροποιηθεί, εφόσον η γερμανική οικονομία επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2026. Ωστόσο, τα διαρθρωτικά προβλήματα παραμένουν και καθιστούν το ενδεχόμενο ταχείας αποκλιμάκωσης των πτωχεύσεων κάθε άλλο παρά δεδομένο.