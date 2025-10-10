Ανάλυση Sky News

Στρατιωτικός αναλυτής προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να υπάρξουν υπερβολικές προσδοκίες από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, καθώς οι περισσότερες εκεχειρίες είναι πιο δύσκολο να διατηρηθούν τις πρώτες εβδομάδες.



Όπως εξηγεί Μάικλ Κλαρκ στο Sky News, είναι πιθανό να σημειωθούν μικρές συγκρούσεις, καθώς το Ισραήλ έχει δηλώσει πως θα απαντά σε κάθε φαινομενικά απειλητική ενέργεια.

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει ότι η Χαμάς θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους εντός 72 ωρών, με αντάλλαγμα την αρχική αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων έως τη «κίτρινη γραμμή».

Ωστόσο, ο Κλαρκ θεωρεί απίθανο το Ισραήλ να αποσυρθεί περισσότερο σύντομα, καθώς επικρατεί ασάφεια γύρω από τους όρους της συμφωνίας.

Ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει δηλώσει ότι τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν στη Γάζα ώστε να διατηρήσουν την πίεση στη Χαμάς μέχρι αυτή να αφοπλιστεί - κάτι που η τρομοκρατική οργάνωση αρνείται.

Ο Κλαρκ σημειώνει ότι τα σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου που αφορούν πιθανή λύση δύο κρατών είναι εξαιρετικά αβέβαια, καθώς ο Νετανιάχου έχει απορρίψει κατ’ επανάληψη αυτή την προοπτική.

Όσον αφορά την ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων, ο Κλαρκ επισημαίνει ότι καμία χώρα δε φαίνεται πρόθυμη να διαθέσει στρατεύματα για μια τόσο εύθραυστη αποστολή.

Πιθανές επιλογές θα μπορούσαν να είναι η Τουρκία ή η Αίγυπτος, αλλά μόνο με σημαντικά ανταλλάγματα.

Προειδοποιεί, τέλος, ότι τέτοιες δυνάμεις θα κινδύνευαν να στοχοποιηθούν από τη Χαμάς ή να θεωρηθούν ότι ευνοούν το Ισραήλ, κάτι που θα καθιστούσε την αποστολή εξαιρετικά επικίνδυνη και ασταθή.