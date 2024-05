Debate Μπάιντεν - Τραμπ: Στις 27 Ιουνίου η τηλεοπτική «μάχη»

Ο Τζο Μπάιντεν και ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός του στις προεδρικές εκλογές του ερχόμενου Νοεμβρίου Ντόναλντ Τραμπ δήλωσαν την Τετάρτη ότι αποδέχθηκαν πρόσκληση από το CNN για ένα debate στις 27 Ιουνίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε νωρίτερα στον Τραμπ να διεξαχθούν δύο τηλεοπτικές συζητήσεις τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, μια προσφορά που ο Τραμπ αποδέχθηκε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα του, Truth Social.

Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.



Now he’s acting like he wants to debate me again.



Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u