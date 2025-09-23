Dassault: Μπορούμε να αναπτύξουμε το μαχητικό έκτης γενιάς χωρίς τη Γερμανία - Ρήγμα στο «FCAS»

Ο επικεφαλής της Dassault Aviation δήλωσε την Τρίτη ότι η γαλλική εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει μόνη της ένα νέο μαχητικό αεροσκάφος και προκάλεσε τη Γερμανία να κάνει το ίδιο, σε μια ακόμη ένδειξη εντάσεων που απειλούν να τινάξουν στον αέρα ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία εργάζονται για την ανάπτυξη μελλοντικών μαχητικών που θα πετούν μαζί με οπλισμένα drones, αλλά το έργο ύψους 100 δισ. ευρώ (118 δισ. δολαρίων) έχει αμαυρωθεί από αντιπαραθέσεις ανάμεσα στην Dassault και την Airbus, η οποία εκπροσωπεί τόσο τη Μαδρίτη όσο και το Βερολίνο.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Γερμανία έχει κατηγορήσει την Dassault ότι μπλοκάρει την επόμενη φάση του προγράμματος FCAS, που αφορά την κατασκευή ενός αεροσκάφους, ζητώντας αποκλειστική ηγεσία.

«Η Γερμανία μπορεί να τα καταφέρει μόνη της αν θέλει», λέει η Dassault

Ένα σημαντικό μέλος της επιτροπής άμυνας του γερμανικού κοινοβουλίου είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Γερμανία να αποχωρήσει από το FCAS και δήλωσε στο Reuters ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει σύντομα.

Το Politico και οι Financial Times μετέδωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι το Βερολίνο εξετάζει εναλλακτικές με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου φιλοξενείται το ανταγωνιστικό διεθνές πρόγραμμα GCAP, και με τη Σουηδία.

Ερωτηθείς για τη διαμάχη, στα εγκαίνια ενός εργοστασίου εξαρτημάτων για τα Rafale, ο διευθύνων σύμβουλος της Dassault, Ερίκ Τραπιέ, δήλωσε: «Οι Γερμανοί μπορούν να διαμαρτύρονται, αλλά εδώ ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Αν θέλουν να ενεργήσουν μόνοι τους, ας το κάνουν».

Σε ερώτηση αν η Dassault έχει την ικανότητα να κατασκευάσει μόνη της ένα έκτης γενιάς μαχητικό, ο Τραπιέ απάντησε «ναι», αλλά πρόσθεσε ότι αυτό θα ήταν απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης.

«Ξέρουμε να τα κάνουμε όλα από το Α ως το Ω· το έχουμε αποδείξει για περισσότερα από 70 χρόνια», είπε στους δημοσιογράφους, στο εργοστάσιο που παράγει επίσης εξαρτήματα για τα επιχειρηματικά αεροσκάφη Falcon.

«Ο καλύτερος αθλητής»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η τότε καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ ξεκίνησαν το πρόγραμμα FCAS, γνωστό και με τα γαλλικά αρχικά SCAF, το 2017. Η Ισπανία προσχώρησε δύο χρόνια αργότερα.

Γαλλικές βιομηχανικές πηγές έχουν δηλώσει ότι οι εντάσεις κορυφώθηκαν με την άφιξη της Μαδρίτης, που διπλασίασε το βάρος της Airbus στο πρόγραμμα και άφησε την Dassault μειοψηφία στις καθημερινές αποφάσεις.

Γερμανικές πηγές, ωστόσο, κατηγορούν την Dassault ότι προσπαθεί να κυριαρχήσει στο πρόγραμμα και να κρατήσει το πιο ενδιαφέρον έργο στη Γαλλία, υπονομεύοντας τις προσπάθειες για ισομερή κατανομή.

Ο Τραπιέ τόνισε ότι η Dassault ζητά ξεκάθαρο έλεγχο του βασικού επανδρωμένου μαχητικού, ενώ θα δίνει στην Airbus ανάλογη ελευθερία στους τομείς του ευρύτερου συστήματος μάχης που έχει αναλάβει.

«Είμαστε απολύτως ανοιχτοί στη συνεργασία, ακόμη και με τους Γερμανούς, αλλά ζητάμε μόνο ένα μικρό πράγμα: να μας δοθεί η ικανότητα να καθοδηγούμε το πρόγραμμα», είπε.

«Δεν θα δεχτώ να καθόμαστε τρεις γύρω από ένα τραπέζι και να αποφασίζουμε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες για την ανάπτυξη ενός αεροσκάφους υψηλών προδιαγραφών. Θέλω να αποφασίζει ο “καλύτερος αθλητής”. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα τρέχουμε όλα εμείς, κάθε άλλο», σημείωσε.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι η Γαλλία και η Γερμανία πρέπει να τηρήσουν τις υπάρχουσες συμφωνίες για τον επιμερισμό της εργασίας.

Ο Τραπιέ είπε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τον επικεφαλής του τμήματος άμυνας της Airbus, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμη συμβιβασμός, ενώ αρνήθηκε να θέσει προθεσμία για τις συζητήσεις.

Η Airbus δήλωσε ότι παραμένει δεσμευμένη στην επιτυχία του προγράμματος FCAS/SCAF και σε όλες τις μέχρι τώρα συμφωνίες.