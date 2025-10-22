Δασικές πυρκαγιές σε Αυστραλία-Νέα Ζηλανδία: Καταστράφηκαν περιουσίες

Δασικές πυρκαγιές και άνοδος της θερμοκρασίας που ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα του Σίδνεϋ προκλήθηκαν έπειτα από θερμούς ανέμους που σάρωσαν σήμερα την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Σύμφωνα με τις αρχές, συνολικά μαίνονται 36 πυρκαγιές.

Η αυστραλιανή μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι μια ισχυρή μάζα θερμού αέρα που σχηματίστηκε χθες, Τρίτη, πάνω από την αυστραλιανή ενδοχώρα κινείται τώρα κατά μήκος του νοτιοανατολικού τμήματος της χώρας προκαλώντας πρώιμο καύσωνα.

Οι άνεμοι, που πνέουν με ταχύτητα έως και 100 χλμ/ώρα, ανάγκασαν τις αρχές να εκδώσουν πολλές απαγορεύσεις σχετικά με το να ανάψουν οι άνθρωποι φωτιά σε εξωτερικούς χώρους σε όλη τη Νέα Νότια Ουαλία, την πολυπληθέστερη πολιτεία της χώρας.

The #RFS is currently monitoring worsening conditions as the temperature and wind steadily increases. Lightning strikes have been detected throughout the central and southern parts of the state. Report all unattended fires to Triple Zero (000). https://t.co/SwFG8PzKTA pic.twitter.com/2Md9NarNuQ — NSW RFS (@NSWRFS) October 22, 2025

firefightersΤο μεσημέρι η θερμοκρασία στην κεντρική επιχειρηματική συνοικία του Σίδνεϊ ήταν 37 βαθμοί Κελσίου, ενώ στα δυτικά προάστια Πένριθ και Μπάνκστάουν έφθανε τους 40.

«Είναι ακόμη άνοιξη και παρατηρούμε αυτές τις υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες», σχολίασε ο μετεωρολόγος Άνγκους Χάινς της μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Η περίοδος των πυρκαγιών συνήθως καταγράφεται από τον Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο - άνοιξη με καλοκαίρι για το νότιο ημισφαίριο.

As of 8:00am there are 36 fires burning across NSW, with nine yet to be contained. A Total Fire Ban is currently in place for the Greater Sydney, Illawarra/Shoalhaven, Greater Hunter, Upper Central West Plains and North Western areas. For more info: https://t.co/SwFG8PzKTA pic.twitter.com/qIi3mc0dn7 — NSW RFS (@NSWRFS) October 21, 2025

Στη Θάλασσα της Τασμανίας στη Νέα Ζηλανδία οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για ανέμους σε «κόκκινο» επίπεδο για τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, κάτι σπάνιο καθώς εκδίδεται μόνο για τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα.

Κοντά στην Καϊκούρα στο Νότιο Νησί και στο Χοκς Μπέι στο Βόρειο Νησί οι πυροσβέστες αγωνίζονταν για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών που εξαπλώνονταν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Καταστροφές

Μέχρι στιγμής, οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει πολλές περιουσίες, περιλαμβανομένων πέντε κατοικιών. Ειδικότερα, η Ingka, η μητρική εταιρεία του σουηδικού γίγαντα επίπλων IKEA, επιβεβαίωσε ότι η φωτιά έκαψε πεύκα που προορίζονταν για την κατασκευή επίπλων, αλλά διαβεβαίωσε ότι αυτό δεν θα επηρεάσει την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση κήρυξε σήμερα το μεσημέρι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την περιοχή Κάντερμπερι για να συνδράμει στην αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας ανακοίνωσε ότι, για αύριο, Πέμπτη, αναμένει ριπές ανέμων που θα φθάνουν τα 150 χλμ/ώρα κατά μήκος της ανατολικής ακτής του Νότιου Νησιού και τα 140 χλμ/ώρα γύρω από την πρωτεύουσα Ουέλινγκτον.

Σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης σε τμήματα της χώρας.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, να αποφύγουν τα ταξίδια και να προετοιμαστούν για την πιθανότητα διακοπής της ηλεκτροδότησης και των τηλεπικοινωνιών.

Οι προειδοποιήσεις αυτές εκδόθηκαν μετά τους σφοδρούς ανέμους και τις ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν χθες και άφησαν χιλιάδες πολίτες χωρίς ηλεκτροδότηση, ενώ ένας άνδρας σκοτώθηκε σε πάρκο του Ουέλινγκτον όταν έπεσε πάνω του κορμός δέντρου.