Δαρδανέλλια: Νέα πυρκαγιά απειλεί κατοικίες - Διακοπή ναυσιπλοΐας στα Στενά
11/08/2025 • 20:14
Νέα πυρκαγιά ξέσπασε τη Δευτέρα στα Δαρδανέλλια (Τσανάκαλε). Το πύρινο μέτωπο ξεκίνησε από την περιοχή Κεπέζ, ενώ χρειάστηκε να απομακρυνθούν περίπου 80 άτομα διά θαλάσσης.

Όπως αναμένει η ΕΡΤ, η ένταση της πυρκαγιάς είναι μεγάλη και απειλούνται πολυτελείς κατοικίες στην περιοχή Γκιουζελγιαλί στα Στενά των Δαρδανελλίων.

Όπως έγινε γνωστό, διεκόπη η ναυσιπλοΐα στο ρεύμα ανόδου (από Νότο προς Βορρά) στα Στενά των Δαρδανελλίων. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά και να προστατεύσουν τις κατοικημένες περιοχές, ενώ η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Βίντεο στο διαδίκτυο αποτυπώνουν την ένταση της πυρκαγιάς και τις ζημιές που έχει μέχρι στιγμής προκαλέσει.

