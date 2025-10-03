Δανία: Κίνδυνος δολιοφθοράς κατά των Ενόπλων Δυνάμεων - Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Μονάχου λόγω drones

Υψηλό κίνδυνο δολιοφθοράς κατά των ενόπλων δυνάμεων της Δανίας διαπίστωσε η Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών, δήλωσε την Παρασκευή ο διευθυντής της, Τόμας Άρενκιελ.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι παραβιάσεις από drones την περασμένη εβδομάδα οδήγησαν στο προσωρινό κλείσιμο έξι στρατιωτικών και πολιτικών αεροδρομίων της Δανίας, σε αυτό που η πρωθυπουργός, Μέτε Φρέντρικσεν χαρακτήρισε ως «υβριδική επίθεση» κατά της χώρας.

Σύμφωνα με τον Άρενκιελ, η δανέζικη υπηρεσία πληροφοριών εκτιμά ότι η Ρωσία διεξάγει αυτή τη στιγμή υβριδικό πόλεμο τόσο εναντίον της Δανίας όσο και εναντίον της Δύσης.

«Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί στρατιωτικά μέσα, ακόμη και με επιθετικό τρόπο, για να μας ασκήσει πίεση χωρίς να περάσει τη γραμμή σε ένοπλη σύγκρουση», είπε ο ίδιος σε δημοσιογράφους.

Ο Δανός υπουργός Άμυνας, Τρολς Λουντ Πόουλσεν, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει άμεση στρατιωτική απειλή κατά της Δανίας.

Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Μονάχου λόγω drones

Παράλληλα, εμφανίσεις drones το βράδυ της Πέμπτης πάνω από το αεροδρόμιο του Μονάχου ανάγκασαν τον πύργο ελέγχου να διακόψει τις πτήσεις, οδηγώντας στην ακύρωση 17 δρομολογίων και προκαλώντας αναστάτωση σε σχεδόν 3.000 επιβάτες στη γερμανική πόλη.

Άλλες 15 πτήσεις που θα προσγειώνονταν στο Μόναχο εκτράπηκαν προς Στουτγάρδη, Νυρεμβέργη, Βιέννη και Φρανκφούρτη, ανέφερε το αεροδρόμιο σε ανακοίνωσή του.

After reported drone sightings over Munich Airport earlier this evening the airport remains closed until 0259 UTC this morning. 14 flights were diverted. https://t.co/CFDGoduFWa pic.twitter.com/b5hwFI4xVZ — Flightradar24 (@flightradar24) October 3, 2025

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο περιστατικό διακοπής της ευρωπαϊκής αεροπορικής κυκλοφορίας από drones, μετά τις παρόμοιες εμφανίσεις που έκλεισαν προσωρινά αεροδρόμια στη Δανία και τη Νορβηγία την περασμένη εβδομάδα.

Οι γερμανικές Αρχές εναέριας κυκλοφορίας περιόρισαν αρχικά τις πτήσεις στο Μόναχο από το βράδυ της Πέμπτης και στη συνέχεια ανέστειλαν πλήρως τη λειτουργία λόγω επανειλημμένων εμφανίσεων drones, πρόσθεσε το αεροδρόμιο. Η λειτουργία αποκαταστάθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Η πόλη βρισκόταν ήδη σε κατάσταση ανησυχίας αυτή την εβδομάδα, καθώς το δημοφιλές Oktoberfest είχε κλείσει προσωρινά λόγω απειλής για βόμβα και εντοπισμού εκρηκτικών σε κατοικία στα βόρεια της πόλης.