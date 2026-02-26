Δανία: Εκλογές για τις 24 Μαρτίου προκήρυξε η Φρεντέρικσεν

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν ανακοίνωσε την Πέμπτη τη διεξαγωγή κοινοβουλευτικών εκλογών στις 24 Μαρτίου, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει την αύξηση της υποστήριξης για την αδιάλλακτη στάση της έναντι των πιέσεων των ΗΠΑ σχετικά με τη Γροιλανδία.

Η Φρέντερικσεν έχει περάσει τους τελευταίους μήνες συσπειρώνοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες ενάντια στο ανανεωμένο ενδιαφέρον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση του αρκτικού νησιού, μια προσπάθεια που, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έχει ενισχύσει τη δημοτικότητά της μετά τη δημόσια δυσαρέσκεια για το αυξανόμενο κόστος ζωής και τις πιέσεις στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

«Αυτές θα είναι αποφασιστικές εκλογές, γιατί τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα πρέπει εμείς, ως Δανοί και ως Ευρωπαίοι, να σταθούμε πραγματικά στα πόδια μας», δήλωσε η Φρέντερικσεν.

«Πρέπει να καθορίσουμε τη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να επανεξοπλιστούμε για να διασφαλίσουμε την ειρήνη στην ήπειρό μας».

Το προσωπικό ρεκόρ στο επίκεντρο

Η κρίση στη Γροιλανδία ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη Φρέντερικσεν στη διεθνή σκηνή, ενισχύοντας τη φήμη που απέκτησε χάρη στην άμεση αντίδρασή της στην πανδημία COVID-19 και στην προσπάθεια της να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή υποστήριξη για την Ουκρανία.

«Η εμπιστοσύνη στην Mette Frederiksen ως ηγέτη και η ικανότητά της να χειριστεί τις κρίσεις της Γροιλανδίας και της Ουκρανίας θα είναι κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας», δήλωσε ο πολιτικός σχολιαστής Joachim B. Olsen.

«Η αδυναμία της είναι ότι, έχοντας διατελέσει πρωθυπουργός για δύο θητείες, γίνεται πιο δύσκολο να μιλήσει για λύσεις στα προβλήματα», πρόσθεσε. «Θέλει να μιλήσει για την ανισότητα, αλλά τότε οι ψηφοφόροι θα ρωτήσουν γιατί δεν έχει αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα μέχρι τώρα».

Η σημερινή κυβέρνηση της Δανίας είναι μια ασυνήθιστη διακομματική συμμαχία των Σοσιαλδημοκρατών της Frederiksen, του κεντροδεξιού Φιλελεύθερου Κόμματος με ηγέτη τον υπουργό Άμυνας Troels Lund Poulsen και των Μετριοπαθών, με ηγέτη τον Lars Lokke Rasmussen, τον υπουργό Εξωτερικών που έχει διατελέσει δύο φορές πρωθυπουργός.

Η συμμαχία, που δημιουργήθηκε το 2022 ως κυβέρνηση κρίσης, κινδυνεύει να χάσει την πλειοψηφία της, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, καθώς τα κόμματα επανατοποθετούνται σε πιο παραδοσιακές αριστερές-δεξιές γραμμές.

Οι Σοσιαλδημοκράτες υπέστησαν σημαντική ήττα στις δημοτικές εκλογές του 2025, χάνοντας τη δημαρχία της Κοπεγχάγης για πρώτη φορά σε 87 χρόνια.

Ενώ η υποστήριξη του κόμματος έπεσε στο 17% στις δημοσκοπήσεις του Δεκεμβρίου, έκτοτε ανέκαμψε στο 22%, καθώς η δημοτικότητα της Frederiksen αυξήθηκε χάρη στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τη διαμάχη για τη Γροιλανδία. Στις γενικές εκλογές του 2022, το κόμμα κέρδισε το 28% των ψήφων.

Ο πολιτικός επιστήμονας Rune Stubager δήλωσε ότι οι ανησυχίες των ψηφοφόρων περιλαμβάνουν τις τιμές των τροφίμων, την κοινωνική πρόνοια, την ανισότητα και τη μετανάστευση.

Η απόφαση της κυβέρνησης το 2023 να καταργήσει την αργία της Μεγάλης Ημέρας Προσευχής για να χρηματοδοτήσει υψηλότερες αμυντικές δαπάνες ήταν μη δημοφιλής, παρά την ευρεία υποστήριξη του κοινού για τις στρατιωτικές επενδύσεις.

Το κόμμα της Πράσινης Αριστεράς, παραδοσιακός σύμμαχος των Σοσιαλδημοκρατών που βρίσκεται επί του παρόντος στην αντιπολίτευση, έχει δεσμευτεί να επαναφέρει την αργία εάν εκλεγεί, μια πρόταση που οι Σοσιαλδημοκράτες δεν έχουν αποκλείσει.

Το κόμμα της Frederiksen στοχεύει επίσης να τονίσει την αυστηρή μεταναστευτική του πολιτική, μια στάση που συνέβαλε στη νίκη του το 2019. Τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση πρότεινε τη χαλάρωση των κανόνων απέλασης για τους αλλοδαπούς υπηκόους, αναγνωρίζοντας την πιθανή σύγκρουση με τα ευρωπαϊκά πλαίσια για τα ανθρώπινα δικαιώματα.